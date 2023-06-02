أكدت وزارة الداخلية انه جار التحقيق في المقطع الذي بث عن الاحداث داخل السجن المركزي الثلاثاء الماضي وكيفية تم تسريب المقطع وكذلك كيفية دخول الآلة الحادة داخل السجن والتي تشكل خطراً على أرواح النزلاء، وفي حال ثبوت المسؤولية التقصيرية فسوف تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين.

وقالت في بيان صادر عنها ؛بالاشارة الى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع ڤيديو يتعلق بالاحداث التي وقعت بالسجن المركزي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2023/5/30 ،، في تمام الساعة 2:12 صباحاً، ‏تؤكد وزارة الداخلية أن تمت إحالة الموضوع في وقت سابق للنيابة العامة، وجار التحقيق حالياً بشأن من قام بنشر مقطع تصوير الڤيديو عن الاحداث وكذلك كيفية دخول الآلة الحادة داخل السجن والتي تشكل خطراً على أرواح النزلاء وفي حال ثبوت المسؤولية التقصيرية فسوف تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين ومن ثم احالة الموضوع للنيابة العامة وضمه لملف الواقعة لوحدة الموضوع.