جرت عملية التنظير المفصلي التي خضع لها النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال في برشلونة «بشكل جيد» و«تقدر فترة تعافيه بخمسة أشهر»، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس» من المتحدث باسم حامل لقب 22 بطولة كبرى في التنس.



وقال المتحدث «سارت الجراحة على ما يرام واشتملت على تنظيف الأجزاء الليفية والمتضررة من الوتر (للعضلة القطنية الكبيرة في الطرف السفلي) وكذلك تقويته».



وأضاف: «ثانيا، تم علاج آفة قديمة في وركه الأيسر، ما سيسهم بالتأكيد في شفاء الوتر».



وأردف المصدر أن نادال الذي بلغ السابعة والثلاثين السبت «سيبدأ عملية التعافي الوظيفي في غضون ساعات وتقدر الفترة العادية بخمسة أشهر».



وكانت الإصابة في عضلة مفصل الورك الأيسر أبعدت نادال عن المنافسة منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.



ورغم الألم، أصر على إنهاء المباراة التي خسرها أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في ثلاث مجموعات.



ولم يلعب المصنف أول عالميا سابقا منذ ذلك الحين، مؤجلا عودته إلى ملاعب الكرة الصفراء، قبل أن يعلن في 18 مايو عن عدم مشاركته في بطولة رولان غاروس المفضلة لديه حيث احرز لقبها 14 مرة، ومن دون أن يفصح عن تاريخ محدد للعودة، مؤكدا أن الهدف هو عام 2024 الذي ربما قد يكون الأخير له في عالم التنس.