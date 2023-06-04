

حنان عبدالمعبود



أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) دوراتها المتخصصة لأطباء الرعاية الأولية والهيئة التمريضية بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتدريبهم على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة المصابين بالسرطان.



وقال رئيس مجلس إدارة الحملة استشاري الأورام د.خالد الصالح إن الحملة أنهت الدورة السابعة والتسعين لتدريب الهيئة التمريضية بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن برامج تدريب الحملة، حيث تم تدريب 2409 ممرضين حتى فبراير2023.



وأكد الصالح أن «كان» تقوم بتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة مرضى السرطان، لافتا إلى إعداد برنامج متكامل يقدمه اخصائيو الأورام للمتدربين، متضمنا تعريف مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه بالكويت والعالم وطرق التشخيص والعلاج والوقاية والاكتشاف المبكر ونسبة الشفاء.



وبين أن الاهتمام بتدريب الطواقم التمريضية يعود لقربهم للمريض وذويه وكذلك للأطباء، مشيرا إلى أن تدريبهم على المعلومات الصحيحة حول الأمراض السرطانية وكل ما سبق يهيئهم للإجابة عن أي تساؤلات بصورة علمية سليمة، مشيرا الى ان الطواقم التمريضية هي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء، لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج، ووجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية.



وشدد على استمرار إقامة دورات تدريب أطباء الرعاية الأولية حول التقصي على العلامات الاولية للإصابة بالأورام، وذلك كجانب هام للتشخيص المبكر للأورام في مراحله الأولية، مما يساعد على رفع نسب الشفاء، مؤكدا تدريب 1356 طبيب رعاية أولية حتى فبراير ومازالت الدورات مستمرة.



وتقدم بالشكر لإدارة الرعاية الأولية وإدارة الهيئة التمريضية بوزارة الصحة على اهتمامهما بتدريب منتسبيهما لتنشيط معلوماتهم واكتساب مهارات وخبرات تفيدهم في أداء عملهم على الوجه الأكمل.