

نشرت جريدة «الأخبار» اللبنانية، القريبة من «حزب الله»، أمس، مقالا بعنوان: «المعارضة تعلن ترشيح أزعور والتيار يؤيد منفردا»، مستخدمة صورة للمرشح الرئاسي جهاد أزعور وإلى جانبه الوزير الشهيد محمد شطح الذي اغتيل على يد عناصر يشتبه بانتمائهم الى «حزب الله».



ولم تمر هذه الصورة مرور الكرام لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنهم اعتبروا أن هذه الصورة تمثل تهديدا لأزعور من قبل حزب الله بأن يكون مصيره كمصير محمد شطح.



ولاحقا، عمدت الصحيفة الى سحب الصورة من موقعها الإلكتروني، بعد تفاعلها سلبيا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، التي رأت فيها إنذارا، وتهديدا مباشرا بالقتل.