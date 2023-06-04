الاستثمارات الكويتية والخليجية في روسيا مصونة ومضمونة



أسامة دياب



أشاد السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف بقيادة الكويت الحكيمة وسياساتها المتزنة، موضحا أن بلاده تحترم هذا النهج الثابت والمستمر من جانب القيادة الكويتية والذي يعتبر من أبرز عناصر نجاح سياستها الخارجية، مشيرا إلى أن الكويت كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت بروسيا الاتحادية وتجمعها علاقات طيبة بالصين وروسيا والدول الغربية في إطار مجلس الأمن وخارجه.



جاء ذلك خلال أول لقاء يجمع السفير الروسي الجديد مع ممثلي الصحف المحلية بعد يوم من تقديم أوراق اعتماده سفيرا لبلاده في الكويت إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله.



وأشار السفير جيلتوف إلى أنه يولي أهمية كبيرة إلى تطوير العلاقات الثنائية مع الكويت في مختلف مجالات التعاون الثنائي، مبينا أن الحوار السياسي الروسي ـ الكويتي لايزال قائما، والبلدان الصديقان لديهما آلية للتشاور السياسي.



وكشف أن الجولة الثالثة للحوار الروسي ـ الخليجي بمشاركة كويتية ستعقد في موسكو خلال يوليو المقبل، موضحا أن روسيا كانت وستظل إلى جانب أصدقائها العرب، ولديها مواقف مبدئية من القضايا الأساسية للوطن العربي وبشكل خاص القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي.



وأكد جيلتوف أن الاستثمارات الكويتية والخليجية في روسيا مصونة ومضمونة ولها كل الاحترام من الدولة الروسية رغم ما تقوم بها الدول الغربية من فرض عقوبات على بلاده، موضحا أن الاستثمار بحاجة إلى الأمن الاستقرار، والعقوبات الخارجية على روسيا أثرت على حجم مستوى التبادل التجاري بين روسيا والكويت.



وأشار إلى أن القسم القنصلي بالسفارة أصدر الآلاف من التأشيرات للمواطنين الكويتيين والمقيمين، لافتا إلى وجود رحلة طيران تسيرها «الجزيرة» يوميا بين موسكو والكويت. وردا على سؤال حول اتفاقية الإعفاء المتبادل للتأشيرة بين البلدين، قال: مهتمون بجذب المزيد من السائحين الى روسيا، ونسعى لإلغاء التأشيرات مع الدول المصدرة للسائحين بصفة عامة مثل الإمارات وعمان والسعودية والكويت، ليس فقط لأصحاب الجوازات الديبلوماسية الخاصة، وإنما لجميع المواطنين، على أن تتم معاملة مواطنينا بالمثل، وبالفعل وقدمنا مسودة قرار حول إلغاء التأشيرات لهذه الدول، وهذا الموضوع الآن لدى الجانب الكويتي.



وعن التعاون العسكري مع الكويت، قال: هناك بعض الأسلحة الروسية الصنع مع الجانب الكويت مثل راجمات الصواريخ والمدرعات، وكان هناك حديث عن صفقة دبابات، ولكن التفاصيل ليست بحوزتي، وما يصلح للكويت يصلح لنا، ونحن منفتحون على كل طلباتها.



وردا على سؤال حول موقف الكويت تجاه الأزمة الأوكرانية، قال السفير جيلتوف إن السياسة الكويتية متزنة وحكيمة، مضيفا أن «الكويت تمارس سياسة حيادية حيال ما يدور في أوكرانيا».