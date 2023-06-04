محمد الجلاهمة



عادت حرائق الإطارات المتعمدة لتطل برأسها من جديد مع بداية فصل الصيف، إذ أعلنت قوة الإطفاء في بيان لها امس ان إجراءات المعاينة الفنية والتحقيق خلصت إلى ان حريق مردم إطارات السالمي متعمد وبفعل فاعل، استنادا إلى افتقاد الموقع إلى أي مصدر من المصادر الكهربائية أو المصادر الحرارية، مؤكدة ان أجهزة وزارة الداخلية شرعت بعمل التحريات لتحديد هوية مرتكب تلك الجريمة والتي من شأنها الإخلال بالأمن العام وتلويث البيئة.



إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن قطاع الأمن الجنائي شرع في جمع الأدلة وتفريغ كاميرات قريبة من مسرح الجريمة لتحديد هوية الفاعل وتقديمه للمحاكمة. وكان بلاغ ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن اندلاع حريق في مردم الإطارات في منطقة السالمي نحو الرابعة من عصر امس الأول ولدى الانتقال إلى موقع البلاغ تبين اندلاع حريق في إطارات قديمة على مساحة 4 الآف متر، وعلى الفور تم الإيعاز إلى 5 مراكز إطفاء استمرت في مكافحة النيران لمدة أكثر من 7 ساعات تحت إشراف رئيس القوة الفريق خالد المكراد الذي وجه بتفعيل خطة الطوارئ وعزل مناطق في منطقة تجميع الإطارات باستخدام آليات ثقيلة وإحكام السيطرة على ألسنة اللهب نحو الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة دون وقوع أي إصابات باستثناء إجهاد حراري طال عددا من أفراد القوة جراء ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع الطقس الحار. هذا، وقدر مصدر في قوة الإطفاء عدد المشاركين في إحكام السيطرة على الحريق بنحو 100 إطفائي، مؤكدا ان الحريق خلف سحبا دخانية كثيفة لها تأثير على البيئة.