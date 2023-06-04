جهير معرفي: تدشين الفرع الجديد يجسد نهجنا في مواكبة التطور الرقمي لنخاطب العملاء بلغة المستقبل

«الأهلي» ملتزم بتقييم خدماته وفقاً لأعلى المعايير الدولية بالصناعة المصرفية وتعزيز الابتكار باستمرار



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن افتتاح فرعه الرقمي الأول من نوعه في «الخيران مول»، ضمن إطار التزامه الراسخ بالارتقاء بتجارب العملاء من خلال توفير خدمات رقمية حديثة وآمنة وسهلة، مما يعزز مكانته الرائدة في الابتكار والتطور، وسعيا منه لتعزيز موقعه في القطاع المصرفي الكويتي.



وأقام البنك الأهلي الكويتي احتفالا بمناسبة تدشين فرعه الجديد في «الخيران مول»، بحضور عبدالله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، لؤي مقامس الرئيس التنفيذي للكويت، جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة، ومجموعة من مديري الإدارات، وممثلي وسائل الإعلام الكويتية، بحيث تم تعريف الحضور على أبرز الخدمات التي سيتم تقديمها في الفرع الجديد، والتي تأتي استمرارا لخطة التحول الرقمي التي يواصل البنك العمل بها، بهدف تعزيز خدمة عملائه.



ويشهد فرع الخيران الرقمي الجديد تقنيات ذكية ومبتكرة والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت ومنها الشاشات الرقمية التفاعلية والتي تمكن الزوار من استخدامها من دون حاجة الى لمس، كما يوفر الفرع خاصية الهولوغرام التي تتيح للعملاء تجربة فريدة من نوعها في القطاع المصرفي والتي لم يسبق لها مثيل.



كما تم توفير العديد من الخدمات الذاتية للعملاء من مختلف الفئات، بما يشمل توفير جهاز خدمة التوقيع الرقمي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة اللوحية الحديثة لخدمة العملاء لفتح الحسابات رقميا بكل سهولة وأمان.



ويمكن للعملاء التواصل مع موظفي البنك باستخدام الأجهزة التفاعلية من خلال محادثة عبر الفيديو والتي تتيح خدمات الإيداع والسحب النقدي بمبالغ أكبر من الأجهزة الصراف الآلي التقليدية، وإيداع الشيكات بشكل فوري، وطباعة كشف الحساب، والتحويل بين حسابات العملاء، ودفع البطاقات، وطلب القروض أو البطاقات، وإعادة تعيين كلمات السر، وتفعيل البطاقات، وطلب زيادة حدود السحب عبر الإنترنت والبطاقات المصرفية، والإجابة عن جميع استفسارات العملاء.



كما تتيح أجهزة الصراف الآلي التقليدية خدمات الإيداع والسحب النقدي، والسحب بدون بطاقة، وتغيير الرقم السري، والتحويل إلى حسابات العميل وبقية المستفيدين، ومدفوعات البطاقات، وإيداع الشيكات، وطلب كشف حساب وتحديث البطاقة المدنية وغيرها على أن تشهد الفترة المقبلة إضافة المزيد من الخدمات لعملاء البنك بما ينعكس إيجابا على سرعة تنفيذ العمليات المصرفية، ويسهم بجذب المزيد من العملاء لننفرد بتجربة مصرفية مميزة.



وبهذه المناسبة، قالت معرفي: «تدشين فرعنا الرقمي الأول في الخيران مول يجسد نهجنا في مواكبة التطور الرقمي وتصميمنا الحديث والمميز الذي يخاطب العملاء بلغة المستقبل المدعم بتقنيات عالية الجودة لخلق تجربة مصرفية رائدة تعزز مكانتنا الريادية في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصناعة المصرفية الكويتية».



وأضافت: «تماشيا مع التزام البنك الأهلي الكويتي بتقديم خدمات مصرفية استثنائية للعملاء في جميع أنحاء الكويت، فإن الفرع الجديد سيخدم سكان منطقة الخيران والمناطق المحيطة بها، ويشكل تطورا ومعلما أساسيا لإحداث ثورة في تجربة العملاء المصرفية من خلال بساطة الخدمات الذاتية والتفاعلية».



وذكرت انه تم تجهيز الفرع الجديد بأحدث التقنيات المتطورة ومنها شاشات التفاعل الرقمية لخلق بيئة تفاعلية غير مسبوقة مع الزوار وتشجيعهم على اكتشاف كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وتعزيز قيمة الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي، مما يعزز مكانة البنك الأهلي الكويتي الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الحديثة، ومنح العملاء قيمة مضافة من خلال فتح الحسابات بسرعة، وإجراء المعاملات بسهولة وفق أعلى معايير الأمان.



وأكدت حرص البنك الأهلي الكويتي على تقديم خدمات مبتكرة مثل تجربة خدمة العملاء الهولوغرامية وهي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي لتعزز التجربة المصرفية للعملاء باستخدام حلول مبتكرة تقرب عملاءنا من المستقبل، لافتا إلى أن خطط التحول الرقمي لديه تهدف إلى تعزيز رضاهم بشكل دائم وتلبية احتياجات وطموح العملاء.



وشددت معرفي على التزام البنك الأهلي الكويتي بتقييم خدماته وفقا لأعلى المعايير الدولية في الصناعة المصرفية وتعزيز الابتكار باستمرار، من خلال تقديم منتجات وحلول مصرفية متطورة تحظى باهتمام العملاء، لافتة إلى أن الفرع الجديد يجسد طموح البنك بالريادة في مجال التحول الرقمي والحفاظ على مكانته الرائدة في السوق الكويتي.



وسلطت الضوء على أهمية الفرع في تلبية متطلبات العملاء المتنامية والمتزايدة باستمرار، تماشيا مع التزام البنك الراسخ بتقديم الخدمات المصرفية القائمة على التكنولوجيا، لافتة إلى أن الفرع الرقمي الجديد يتمتع بأعلى معايير الجودة، ويهدف لرفع قدرات البنك في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متطورة.



وذكرت أن إطلاق الفرع الرقمي الجديد يأتي وسط تزايد استخدام التكنولوجيا في إتمام المعاملات المصرفية بسرعة وأمان، مشددة على أن البنك الأهلي الكويتي سيواصل ابتكار خدمات ومنتجات تلبي جميع احتياجات العملاء، عبر تدشين المزيد من الفروع الرقمية، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية والمنتجات والحلول التي تعزز مكانته في القطاع المصرفي الكويتي، ومضيفة: «نسعى إلى تطوير قدرات فريقنا لمواكبة التغير المستمر في احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم باستمرار».



وسيقدم الفرع الجديد خدماته بحسب ساعات العمل المحددة في «الخيران مول»، من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء خلال أيام الأسبوع العادية، ومن الساعة 10 صباحا حتى 11 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيتواجد فريق من موظفي البنك لإرشاد العملاء حول سبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أجهزة الخدمة الذاتية في الفرع، حرصا على تعريفهم في الفترة الأولى على طرق استخدام أجهزة الخدمة الذاتية المجهزة بأحدث التقنيات وأعلاها أمانا.