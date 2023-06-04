أعلنت شركة بيت الأوراق المالية عن تعيين يوسف إبراهيم الغانم رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من أول يونيو الجاري، وذلك بعد تقديم فهد بودي استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.



وبهذه المناسبة، قال فهد بودي: «لقد قضيت أكثر من 25 عاما في مجموعة بيت الأوراق المالية، وأشعر بالفخر الكبير لما تحقق من نجاحات خلال تلك الفترة، خاصة في قطاع الاستثمار في العقارات الدولية في أميركا وأوروبا، حيث تجاوز حجم أعمالنا هناك ما يفوق المليار دولار».



وأضاف: «أنا أيضا سعيد للقفزات التي حققها بنك غيتهاوس في بريطانيا خلال فترة رئاستي لمجلس إدارة البنك وتحوله إلى بنك مرخص بالكامل لأنشطة التمويل العقاري، وخاصة السكني، وأيضا قبول الودائع، وأتطلع إلى الاستمرار لاستكمال هذا الدور وتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال».



وتابع بودي، قائلا: «يصعب على الإنسان اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن مما يسهل علي هذا الأمر أن تركي لهذا الدور كان بسبب أداء الواجب الوطني تجاه الكويت، ومما يزيدني شرفا هو ما لمسته من أعضاء مجلس الإدارة وزملائي الأعزاء والمساهمين من تقدير كبير للدور الذي قمت به خلال سنوات عملي في المجموعة، كما أتمنى كل التوفيق لزميلي يوسف الغانم في دوره الجديد، وأنا على ثقة تامة من قدرته على تحقيق نجاحات مستقبلية للشركة».



من جانبه، قال يوسف الغانم: «أنا ممتن للثقة التي أولاها لي مجلس الإدارة لتولي منصب الرئيس التنفيذي.



وسأعمل جاهدا مع جميع الموظفين لمواصلة رحلة النجاح وتحقيق النمو في الشركة.



وسيكون التركيز الأساسي على زيادة حجم الأصول التي نديرها في قطاعات الاستثمار، بما في ذلك الاستثمارات المدرجة في الأسواق المحلية والخليجية وإدارة استثمارات الملكية الخاصة في القطاعات التشغيلية المحلية والخليجية وإدارة استثمارات العقار الدولي، وتقديم الشركة لنشاط رابع يتعلق بخدمات التقنية المالية.



وطموحنا هو تعزيز مكانة الشركة كأكبر شركة كويتية مدرجة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية من حيث حجم الأصول المدارة للعملاء».