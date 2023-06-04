أعلنت شركة كيمز - زاجل للاتصالات، وهي جزء من مجموعة كلام للاتصالات وأول مزود لخدمات الانترنت في الكويت منذ عام 1991، أن مجلس ادارتها قد عين م.وليد القلاف رئيسا تنفيذيا اعتبارا من مارس 2023، وتم تكليفه بقيادة المرحلة التالية لتوسيع أعمال شركة كيمز - زاجل للاتصالات في الكويت، وانضم القلاف لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة كيمز - زاجل للاتصالات بعد انتهاء تكليفه عضوا متفرغا بمجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وعلّق نزار الساعي رئيس مجلس إدارة مجموعة كلام للاتصالات على هذا الإعلان قائلا: يسعد مجلس الإدارة تعيين م.وليد القلاف رئيسا تنفيذيا لشركة كيمز - زاجل للاتصالات والذي سيتولى قيادة الشركة وتطوير أدائها لتحقيق استراتيجية مجلس الادارة.



وأضاف: يعتبر القلاف قائد أعمال ذا خبرة كبيرة وله تاريخ حافل في تطوير وتنمية أعمال مستدامة ومتنوعة ومربحة، ونعتقد أنه الشخص المناسب لقيادة كيمز - زاجل للاتصالات في قيادة التحول الرقمي في الكويت.



وأضاف فير باسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كلام للاتصالات: سعداء بوجود م.وليد القلاف معنا ونتطلع إلى قيادته في كيمز-زاجل للاتصالات من مزود لخدمات الإنترنت إلى شريك للحلول الرقمية، ومن شأن تركيز الشركة على التقنية أن يسهم في قيادة التحول الشامل في الشركة نحو الحقل التكنولوجي، مع التركيز الشديد على دعم القطاع المؤسسي في الكويت نحو رحلتهم في التحول الرقمي، وتقديم تجربة عملاء شخصية ومرونة في الخدمات.



وأضاف م. وليد القلاف الرئيس التنفيذي لشركة كيمز- زاجل للاتصالات: يشرفني بأن أساهم بقيادة مجموعة مميزة من الموظفين في شركة كيمز - زاجل للاتصالات في هذا الوقت المثير في تاريخ الشركة.



وتابع: تتطلع كيمز- زاجل للاتصالات، التي أصبحت الآن جزءا من مجموعة كلام للاتصالات، إلى تأسيس وجود قوي في قطاع الاعمال والقطاع الحكومي، والانتقال لتكون شريكا للحلول الرقمية من خلال إطلاق حلول وخدمات جديدة بمقترحات قيمة مبتكرة من خدمات الاتصالات ونقل البيانات وحلول الحوسبة السحابية وأمن المعلومات والشبكات المدارة وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.



واضاف: نستثمر حاليا في ترقية شبكتنا الأساسية، وإضافة الشراكات ذات الصلة، وتعزيز اتفاقيات مستوى الخدمة للعملاء، ورقمنة تقديم الخدمات ودعم العملاء لبناء سوق فعال لتسهيل رحلة العميل الرقمية.



وختم القلاف: لا يمكن للشركة النجاح دون موظفين ناجحين، لذلك نتطلع دائما إلى تطوير استثماراتنا في موظفينا الموهوبين وجلب المهارات الجديدة لفريقنا المتزايد.



هذا، ويأتي تعيين م.وليد القلاف بعد خبرة عمل لأكثر من 32 عاما في مجالات مختلفة تتعلق بصناعة الاتصالات، وقبل انضمامه الى هيئة الاتصالات كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة كواليتي نت ومقرها الكويت.



ويعتبر القلاف أحد الرواد في تشكيل جمعية «موفر خدمات الاتصال بشبكة الانترنت العربية» (ARISPA)، كما كان من المؤسسين لاتحاد مشغلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخليج، العراق، وتركيا، لإنشاء نظام كيبلات يمتد من الإمارات العربية المتحدة عبر مجلس التعاون الخليجي والعراق إلى اسطنبول.