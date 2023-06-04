القاهرة - محمد صلاح



ما زالت محاولات د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مستمرة في إقناع الفنانة القديرة عبلة كامل بالظهور في الفعاليات الفنية لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقبل وفقا لرغبة وإلحاح كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكذلك شبه إجماع من نجوم الوسط الفني بضرورة تكريمها، ولكن ما زالت كامل تصر على موقفها بعدم الظهور في الحفلات والمناسبات العامة.



وتم التواصل مع ابنتها لمحاولة تدخلها لإقناع والدتها، وكشف المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي عن أن إدارة المهرجان اصطدمت أكثر من مرة برفضها الحضور والظهور، وقال: ما زلنا نتمنى موافقتها.



وكانت آخر أعمال عبلة هو الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم» عام 2018 مع رياض الخولي وأحمد بدير، وأصيبت بصدمة نفسية لوفاة أقرب صديقاتها لتقرر الانعزال عن الحياة العامة نهائيا.