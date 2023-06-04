بدعوة من الإعلامية القديرة لبتها "الأنباء" في كواليس برنامج "ليالي الكويت"

هالة سرحان تكشف أسرار إنقاذ الأمير الوليد بن طلال لتراث الأفلام المصرية من التلف

اشترينا جهاز بـ7 ملايين دولار لتحويل الأفلام إلى ديجيتال.. والأصول في معهد السينما

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الإعلامي الناجح لابد أن يكون دائم البحث والتعلم وأن يكون صادقًا وصاحب مبد



دعاء خطاب

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أكدت الاعلامية القديرة د.هالة سرحان لـ«الأنباء» أنها لا تفضل مصطلح «الديبلوماسية» وترى أن الوضوح والصراحة هما أفضل السبل للنجاح.



وأضافت أن الإعلامي الناجح لا بد أن يكون دائم البحث والتعلم وأن يكون صادق وصاحب مبدأ حتى يصل إلى قلوب الناس.



جاء ذلك في كواليس برنامج «ليالي الكويت» الذي تصدى لتقديمه المذيعان غادة رزوقي ومحمد الوسمي وحضرته «الأنباء» بدعوة من الاعلامية القديرة د.هالة سرحان والتي كشفت فيه، عن رأيها في العديد من القضايا التي يواجهها الإعلام العربي خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مخاطر الذكاء الاصطناعي، بالاضافة لمشوارها في العمل الإعلامي، ومسيرتها بكبرى المحطات التلفزيونية، وشروط عودتها للظهور مرة ثانية، كما تحدثت عن أسرار إنقاذ الأمير الوليد بن طلال لتراث الأفلام المصرية من التلف، بالاضافة الى حديثها عن ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت في معرض أبوظبي للكتاب وكواليس عملها واستقالتها من محطة art.



كما عبرت الإعلامية القديرة د.هالة سرحان عن سعادتها بتواجدها في الكويت، موجهة الشكر لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، على حسن استقباله للمشاركين بالدورة الـ18 لملتقى الإعلامي العربي وتكريمها مع نخبة مميزة من الاعلاميين، كما خصت بالشكر الأمين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس على جهوده في تنظيم دورة هذا العام، واحتفالية مرور 20 عاما على تأسيس الملتقى.



وأكدت سرحان، على أهمية الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من مزاياه العظيمة في تيسير معيشة الإنسان من خلال تحكمة في مجالات متنوعة مثل الصناعة والبناء والصحة عبر إجراء العمليات الجراحية الخطيرة، كما أشارت إلى دور الذكاء الاصطناعي كذلك في الإعلام، مستبعدة أن يحل الروبوت بديلا للبشر في تقديم البرامج، لأنه لن يتفاعل معه المشاهدون، لافتة إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي في سرقة المحتوى لإعداد الأبحاث العلمية، مشيرة إلى أن الجامعات العالمية تطبق أنظمة تعقب نص رسالة الدكتوراه، لتحدد نسبة نقل محتوى الرسالة من المواقع الالكترونية.



واسترجعت الاعلامية د. هالة سرحان، ذكريات أول زيارة لها للكويت، حيث قدمت وقتها حلقة من برنامجها الشهير «يا هلا» على شاشة تلفزيون الكويت تناولت فيها أهمية انضمام المرأة للبرلمان الكويتي استضافت فيها عددا من الشخصيات الكويتية من مؤيدين ومعارضين لتمثيل المرأة في البرلمان، وبعد مرور الوقت نجحت المرأة في دخول البرلمان، مضيفة أن المرأة الكويتية نجحت في مجالات، مستذكرة دور الشاعرة د. سعاد الصباح، بالاضافة الى سيدات أعمال نجحن في إدارة كبرى الشركات، مستشهدة بالسيدة إيمان الروضان الرئيسة التنفيذية لشركة زين.



وانتقلت سرحان بعد ذلك للحديث عن دورها في مساندة الكويت ضد العدوان من العراق، قائلة إنها قدمت حلقات على قناة دريم المصرية أدانت هذا الغزو، وتلقت تهديدات بالاغتيال عن موقفها، كما تلقت القناة وقتها 60 ألف رسالة بريدية تهاجم القناة وموقفها من الغزو العراقي، مما دعا مالك القناة أحمد بهجت لاستدعائها لمعرفة سبب هذه الرسائل، وبعدها قرر مساندتها في موقفها ضد العدوان العراقي.



وتطرقت هالة سرحان، إلى حوارها الأخير مع الموسيقار عمر خيرت، مبدية إعجابها بالموسيقى الذي يؤلفها الموسيقار المصري، والتي ينفرد بها وتميزه عن غيره من الموسيقيين، مضيفة أن الحلقة شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور، كما استجاب عمر خيرت لدعوتها بختام الحلقة للعزف على «البيانو» على مسرح معرض أبو ظبي للكتاب، مما أدى لالتفاف العديد من الحضور حوله.



وأضافت أنها أول إعلامية في مصر قدمت برامج «توك شو» على محطة art، تستضيف 8 ضيوف وبحضور الجمهور وتتناول موضوعات مثيرة وحوارا مجتمعيا عن أهم القضايا المسكوت عنها، بحضور متخصصين وشيوخ لإحداث توزان في عرض الآراء، متابعة أنها تلقت دعوة من جامعة أمريكية بصفتها أول مؤثرة «انفلونسر» في الشرق الأوسط، لعرض تجربتها في برامجها المختلفة.



وعن فترة عملها بمجموعة art، وصفت سرحان الشيخ صالح كامل مالك مجموعة art بأنه من أعظم الشخصيات التي عملت معه، وكان يملك رؤية إعلامية رائعة، وسابق لعصره، مؤكدة أن الشيخ صالح كامل دعمها خلال فترة عملها والتي استمرت أكثر من 12 عاما في المجموعة، وأنها قررت الاستقالة لرغبتها في خوض تجربة جديدة في قناة مصرية وبدافع وطني.



وردا على اتهامات بسرقة تراث السينما المصرية، أوضحت هالة سرحان، أن الأمير وليد بن طلال اشترى أفلاما سينمائية مصرية كانت معروضة للبيع وقتها من عدد أصحابها من المنتجين، لإعداد مكتبة أفلام لروتانا، مضيفة أن الأمير وليد بن طلال أنشأ مركز ترميم لإنقاذ تراث أفلام السينما المصرية من التلف من خلال شراء جهاز فريد من نوعه لا يوجد سوى 3 منه في العالم في تركيا والهند واستوديوهات هوليوود لتحويل الأفلام إلى الديجتال، وتكلف هذا الجهاز 7 ملايين دولار، ومازال يعمل حتى هذه اللحظة، أما أصل الأفلام فمازال موجودا في معهد السينما المصرية.



وحول إمكانية عودتها لتقديم البرامج مرة ثانية، قالت هالة سرحان، إن عودتها مرتبطة بتقديم عمل إعلامي جديد، لأنها تمتلك تاريخا طويلا في العمل الإعلامي، ولا تريد أن تخيب ظن المشاهدين، مضيفة أنها مؤمنة بضرورة أن المحتوى الإعلامي المعروض على التلفزيون يعتمد على الحركة والإبهار للمشاهد للابتعاد عن الملل والتكرار.



يذكر ان فريق عمل برنامج «ليالي الكويت» بذل جهدا كبيرا في هذه الحلقة من خلال الاعداد لها من قبل فريق الاعداد المكون من رئيس فريق الإعداد هنادي الابراهيم، ابراهيم الضيعان، الإعداد: حسين القطان، فايز الشعلان، وائل الحويدر، الغالية الماجدي، ومفرح ابراهيم. كما يستحق المذيعان غادة رزوقي ومحمد الوسمي الشكر على تقديمهما المميز والشكر موصول للمخرج والمشرف العام للبرنامج سعود الرمح.