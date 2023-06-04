أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل الحكومة الجديدة في قصر جانكايا الرئاسي حيث عين جودت يلماز نائبا للرئيس، ويلماز تونتش وزيرا للعدالة.



كما عين ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة، ومحمد أوزحسكي وزيرا للبيئة والتمدن والتغير المناخي، وهاكان فيدان وزيرا للخارجية، ومحمد شيمشيك وزيرا للمالية والخزانة.



فيما حمل حقيبة الداخلية علي يرلي كايا ويوسف تكين وزيرا للتعليم، وياشار غولر وزيرا للدفاع.



وجاء فخر الدين كوجة وزيرا للصحة، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعثمان أشكن باك وزيرا للشباب والرياضة، ومحمد فاتح كاجر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا، ومحمد نوري إرسوي وزيرا للثقافة والسياحة، وعبدالقادر أورال أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية ووداد أشك هان وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية.