توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، الى اتفاق مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عقد يمتد لموسمين، على ما أفادت قناة الإخبارية أمس، بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم.



وأكدت القناة السعودية الرسمية أن «نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيمة للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين».



وذكرت القناة أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيمة في صفقة انتقال قياسية قادما من ريال مدريد.



وقد أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، عن أن قائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.



وكتب ريال مدريد في بيان «اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا».



وسيترك بنزيمة البالغ من العمر 35 عاما والذي انضم الى ريال مدريد عام 2009 قادما من ليون الفرنسي، بصمة لا تمحى داخل النادي الملكي، حيث توج معه بـ 25 لقبا بينها خمسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وفتح له التتويج الأخير بالمسابقة القارية العريقة العام الماضي الأبواب للظفر بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وهي الأولى للاعب فرنسي منذ نجم النادي الملكي السابق زين الدين زيدان في عام 1998، وفقد النادي الملكي لقبه القاري هذا الموسم بخسارته أمام مان سيتي الانجليزي في نصف النهائي.



وبذلك يكون كريم بنزيما الرابع على قائمة مغادري أسوار ريال مدريد بعد ماركو أسينسيو، وإيدن هازارد، وماريانو دياز.



وبنزيما بمنزلة خامس لاعب يرتدي قميص الريال لأكثر من 647 مباراة، وهو ثاني هداف على الإطلاق لريال مدريد برصيد 353 هدفا، وهو أيضا ثاني هداف لريال مدريد على الإطلاق في كل من الدوري وكأس أوروبا، وهو أيضا رابع هداف في دوري أبطال أوروبا في تاريخ هذه المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري الإسباني.