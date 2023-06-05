هادي العنزي



ظفر أبطال منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين بخمس ميداليات متنوعة في بطولة النادي الوطني الدولية الـ 14 لكرة الطاولة لذوي الإعاقة التي اختتمت السبت بمشاركة 132 لاعبا من 20 دولة، حيث فاز خليفة الخليفة وعلي الصانع بذهبيتين في منافسات الزوجي المختلط، وبرونزية في فردي السيدات لعهد الرشيدي، وميداليتين في منافسات زوجي الرجال لحسن إبراهيم ومحمد بن جبل.



وأشاد القائم بالأعمال في سفارتنا بالأردن المستشار د.مبارك الهاجري بالنتائج التي حققها أبطال الكويت، وقال: «حضور كبير ومشرف آخر للشباب الكويتي في بطولة دولية شهدت منافسات قوية، والإنجاز الذي تحقق يؤكد على قدرة الشباب الرياضي على رفع علم بلاده عاليا في مختلف البطولات الإقليمية والدولية»، متمنيا مزيدا من الإنجازات الكبيرة لمنتخب الكويت لكرة الطاولة للمعاقين مستقبلا.



من جانبه، ذكر رئيس وفد منتخبنا الوطني للمعاقين دعيج الهاجري، أن المشاركة في دولية الأردن حققت النتائج المرجوة، بعدما تمكن أبطال الكويت من تحقيق نتائج متميزة، ورفع تصنيفهم الدولي، وقال: «جاءت البطولة بعد معسكر إعداد في القاهرة، وسنواصل المشاركة في البطولات الدولية المقبلة، وبما يؤهل لاعبي الأزرق للمشاركة في الألعاب البارالمبية في باريس 2024»، لافتا إلى ان أزرق «الطاولة» سيواصل تدريباته اليومية تحضيرا للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام في السعودية أغسطس المقبل.