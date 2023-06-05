بعثت الپولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا وحاملة اللقب، السبت رسالة شديدة اللهجة لمنافساتها بعدما سحقت الصينية جي يو وانغ 6-0 و6-0 لتبلغ الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن «الغراند سلام».



واحتاجت شفيونتيك إلى 51 دقيقة فقط للتخلص من منافستها في الدور الثالث، علما أنها تأمل في أن تصبح أول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في رولان غاروس منذ البلجيكية جوستين هنين عام 2007.



قالت شفيونتيك «لقد كان أداء قويا، ليس من السهل أن تظل منضبطا وتحافظ على تركيزك».



وبات طريق النهائي معبدا أمام شفيونتيك بعد انسحاب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالميا في وقت سابق، وذلك بسبب «الحمى»، علما أن عشاق الكرة الصفراء كانوا يتوقعون مواجهة بين اللاعبتين في نصف النهائي.



واحتاجت التونسية أنس جابر، المصنفة سابعة عالميا، إلى ثلاث مجموعات للتغلب على الصربية القادمة من التصفيات أولغا دانيلوفيتش 4-6 و6-4 و6-2.



وتواجه جابر الأميركية المخضرمة برناردا بيرا (36 عاما) في ثمن النهائي.



وأنهت الأميركية كوكو غوف، المصنفة سادسة عالميا، مغامرة المراهقة الروسية ميرا أندرييفا ابنة الـ 16 عاما بفوزها عليها 6-7 (5-7) و6-1 و6-1.