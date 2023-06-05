تحضر إنتر بأفضل طريقة ممكنة لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في اسطنبول بفوزه على مضيفه تورينو 1-0، السبت ضمن منافسات المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي شهدت فوز لاتسيو على مضيفه إمبولي 2-0 وحلوله في المركز الثاني.



وانهى الإنتر منافسات «سيري أ» في المركز الثالث برصيد 72 نقطة ليضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل بغض النظر عن نتيجته السبت المقبل، متأخرا بفارق نقطتين عن لاتسيو الثاني الفائز بهدفي أليسيو رومانيولي (48) ولويس ألبرتو (90+2).



ويحتل تورينو المركز التاسع مع 53 نقطة بانتظار نتائج باقي المباريات.



في تورينو، سجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هدف اللقاء الوحيد بعدما استفاد من خطأ دفاعي ليسدد كرة من 18 مترا استقرت في الشباك في الدقيقة 37.



وفشل فريق «النيراتزوري»، في زيادة غلته بعدما أجرى مدربه سيموني إنزاغي عدة تغييرات مع بداية الشوط الثاني لاراحة عناصره تحضيرا للموقعة المنتظرة أمام مان سيتي الانجليزي في نهائي المسابقة القارية الأم.



وعدل إنزاغي في تشكيلته الاساسية، فوضع الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش بين الخشبات الثلاث بدلا من الكاميروني أندري أونانا وأراح الارميني هنريك مخيتاريان، فيما لم يلعب نيكولو باريلا والبوسني إدين دجيكو سوى 35 دقيقة.



ورغم مشاركة ثنائي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلا انهما لم يتمكنا من خلق الفارق.



وفي مباراة هامشية، فاز كريمونيزي الهابط إلى الدرجة الثانية على ضيفه ساليرنيتانا 2-0.