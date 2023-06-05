القاهرة - سامي عبدالفتاح



أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام عن اعتماد خطة تطوير التحكيم للموسم المقبل التي وضعها رئيس لجنة الحكام البرتغالي بيريرا، والتي تعتمد بشكل أساسي على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب عن طريق لائحة جديدة يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد، مضيفا: «بيريرا سيقوم بعمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة الباقية من مسابقة الدوري»، وتابع: «في خطة التطوير سيتم تصنيف الحكام فنيا إلى 3 مستويات وعلى أساس هذا التصنيف سيتم إسناد المباريات لهم».



وفي إطار الدوري المصري، استعاد طلائع الجيش ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات بالفوز على سموحة 2-0، في أول مباراة تحت الإدارة الفنية الجديدة بقيادة عبدالحميد بسيوني الذي جاء خلفا لعماد النحاس.



وقال بسيوني: «الفوز منحنا أملا جديدا وخاصة مع تعثر منافسينا في مبارياتهم الأخيرة ما زاد من قيمة فوزنا على سموحة».



ورفع الطلائع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز الـ 10.



ويلعب اليوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الـ 8 مساء في لقاء يشهد عدة غيابات من الفريق «الأبيض» أهمها نجمه ناصر منسي لإصابته بنزلة معوية منعته من المشاركة في معسكر المباراة وكذلك شيكابالا والصاعد حاتم سكر للإصابة العضلية وقد يستعين الكولومبي أوساريو بعبدالله جمعة الغائب منذ فترة طويلة لأسباب فنية.



ويدخل الزمالك اللقاء وفي حوزته 50 نقطة في المركز الـ 4 بجدول الترتيب وله مباراة مؤجلة مع فيوتشر، ولا يمتلك خيارا سوى الفوز للتقدم في الترتيب وحجز مقعد مؤهل لإحدى بطولتي أفريقيا الموسم المقبل.