القاهرة - ناهد إمام



استقبل م.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، حيث عقد الوزيران لقاء ثنائيا تناول جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وقال م.سمير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة التي تربط قيادتي البلدين، وكذا الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في صالح الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.



وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعي بين البلدين ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها وتحديد عدد من المشروعات الصناعية لبدء التعاون الصناعي في هذه المشروعات.



وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة بين الجانبين المصري والسعودي بهدف التنسيق والتشاور بشأن تحقيق التكامل الصناعي المشترك بناء على الاستراتيجيات الصناعية بكلا البلدين، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بالبلدين.



وأضاف سمير أن معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين بلغت عام 2022 نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 6 مليارات دولار وذلك في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.



من جانبه، أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتا إلى أن البلدان يمتلكان فرصا ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها لتكون لاعبا فاعلا في منظومة الاقتصاد العالمي.



وأشار الخريف إلى توجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية وأن تكون نموذجا يحتذى للتعاون بين الأشقاء، لافتا إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في كثير من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات والأدوية.



وقد شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية بشأن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية، ومذكرة تفاهم بين شركة فاليو مصر والمركز الوطني للتنمية الصناعية في مجال تطوير صناعة السيارات.