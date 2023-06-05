

أسامة دياب



نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد بالتعاون مع مجموعة المرأة الدولية يوما ثقافيا إماراتيا بعنوان «اليوم الإماراتي»، وذلك في فندق كراون بلازا بحضور السفير د.مطر حامد النيادي وحرمه م.فاطمة الشامسي، ورئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله، ونائبة رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي الشيخة انتصار المحمد الصباح، والشيخة سهيلة الصباح ود.فاطمة السالم المدير العام لـ «كونا» وسفير مصر أسامة شلتوت وسفير رومانيا موجوريل إيوان، إضافة إلى زوجات سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الكويت. وبهذه المناسبة، أعرب سفير الإمارات د.مطر النيادي عن خالص الشكر والتقدير إلى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع الكويت والتي تعود إلى أكثر من 6 عقود مضت وتحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين. وتحدث السفير عن الإرث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات والمعالم السياحية الثقافية، متطرقا إلى إعلان صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - عام 2023 عاما للاستدامة واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر التغير المناخي COP28.



من جانبها، أشادت رئيسة المجموعة الدولية وحرم السفير المصري غادة شوقي بالفعالية وبحسن التنظيم وتنوع الفقرات فيها وبالموروث الشعبي والثقافي لدولة الإمارات والفرص السياحية فيها.



كما تحدثت حرم السفير الإماراتي م.فاطمة الشامسي واستعرضت بشيء من التفاصيل أهم المعالم السياحية والتراثية في دولة الإمارات والمجتمع الإماراتي المضياف وطرق الترحيب بضيوف والزوار في دولة الإمارات.