محمد راتب



استقبل الإعلامي عبدالله السبيعي النائب السابق بالبرلمان البحريني د.جاسم السعيدي، وذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم، وفهيد الحجرف، ومبارك الخياري الرشيدي، ونافع النغيمش الدوسري، ود.عبدالعزيز السبيعي وفهد السبيعي.



وعلى هامش الزيارة، قال النائب السابق بالبرلمان البحريني د.جاسم السعيدي، إن زيارته إلى ديوان السبيعي تعكس عمق ومتانة العلاقات الخليجية والأخوية التي تربط بين الأشقاء في الكويت والبحرين على مختلف المستويات.



هذا، وتم في ختام الزيارة تقديم هدية تذكارية للسعيدي.