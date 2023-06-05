بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة تكليف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية سالم الرشيدي وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تكليف منصور الغريب وكيلا مساعدا لقطاع التعاون.



وفي السياق ذاته، عقدت لجنة شؤون الموظفين في الوزارة اجتماعا برئاسة الوكيل وحضور الوكلاء المساعدين، تمت خلاله الموافقة على ترقية إيمان العنزي من مراقبة بيوت الضيافة في إدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية، إلى مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بقطاع التنمية، ومريم شهاب من مراقبة مكتب الوكيل إلى مديرة إدارة مكتب وكيل الوزارة، وفيصل الكندري من مراقب إدارة الشؤون الإدارية إلى مدير «الشؤون الإدارية»، ود.عيسى سيد محمود من مراقب إدارة التخطيط والمتابعة إلى مدير الادارة، وطارق القطان من مراقبة إدارة التوعية والارشاد إلى مدير الإدارة.



كما وافقت اللجنة على ترقية محمد البزاز من رئيس قسم التخطيط بقطاع التخطيط والتطوير الاداري إلى مراقب إدارة التخطيط والمتابعة، وعائشة البعيجان من رئيسة قسم الجمعيات الأهلية المهنية إلى مراقبة إدارة الجمعيات الأهلية، وفاطمة شلاش من رئيسة قسم نهاية الخدمة إلى مراقبة إدارة الشؤون الإدارية، إضافة إلى ترقية فوزية الفيلكاوي من رئيسة قسم المناقصات إلى مراقبة إدارة التوريدات والمخازن، وخالد الخالدي مراقبا لإدارة التحقيقات والعقود، ورصعة المطيري مراقبة بإدارة الحضانة العائلية، وبدر العازمي مرقبا بإدارة بالتوعية والإرشاد، وعبدالله العنزي، من رئيس قسم بمكتب وكيل الوزارة إلى مراقب إدارة التنسيق والمتابعة بمكتب الوكيل.



وتمت ترقية بدور بوناشي إلى رئيسة قسم الجمعيات الثقافية بإدارة الجمعيات الاهلية، والجازي المطيري رئيسا لقسم شؤون الأبناء، وناصر الديحاني رئيسا لقسم أبناء الكويتيين بالخارج بإدارة الحضانة العائلية.