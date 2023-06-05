انطلق أمس البرنامج التدريبي «التميز في كتابة الخبر» الذي ينظمه مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية.



ويهدف البرنامج الذي يقدمه المحاضر طلال الكندري خلال الفترة من 4 الى 8 يونيو الجاري الى التعريف بمعايير القيمة الخبرية والأشكال الخبرية ومصادر الخبر وبنيته وصياغته.



ويعنى مركز «كونا» للقدرات الإعلامية بزيادة مهارات العمل الصحافي المهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي والتقريب بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة المواد الإعلامية.



ويعتبر المركز الذي أسس في ديسمبر 1995 من أعرق مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة.