بداح العنزي تبحث لجنة الجهراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة عبدالله العنزي اقتراح العضو م.علياء الفارسي، بشأن تخصيص أرض لزراعة النخيل شمال البلاد.



ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:



٭ إلغاء قرار المجلس البلدي لعدم الحاجة الى إنشاء مطار في المنطقة الشمالية.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة وقنوات مالية مكشوفة ووصلات سمالية تحت سطح الأرض وساتر ترابي ومسارات صرف مياه الأمطار، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة العبدلي الإسكانية.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة موقع مسجد ابن تيمية منطقة الصليبية قطعة 1.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن الازدحام المروري في مدينة سعد العبدالله.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الأمطار حول منطقة السالمي الإسكانية.



٭ تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينة جنوب المطلاع ومدينة نواف الأحمد السكنيتين.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة النعايم والنعايم الصناعية.



٭ طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسار أمطار، وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة أم النقا الإسكانية.