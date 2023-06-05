منصور السلطان



تمكن رجال الجمارك في مركز العبدلي الحدودي من ضبط وافد مصري كان في طريقه لمغادرة الكويت إلى جمهورية العراق، وبحوزته ملابس عسكرية تخص جهات عسكرية متنوعة وعدد 247 طلقة رشاش.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر جمركي، فإن شاحنة يقودها وافد مصري الجنسية وصلت إلى منفذ العبدلي الحدودي، كانت في طريقها للمغادرة إلى جمهورية العراق، فقام أحد المفتشين الجمركيين بإخضاعها للتفتيش، حيث تم العثور على «عفش»، وبالتدقيق فيه عثر على ملابس عسكرية تخص أكثر من جهة عسكرية وعدد 247 طلقة رشاش كانت مخبأة بطريقة سرية، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وإحالة السائق المصري إلى الجهات المختصة.



من جهته، أثنى مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة أسامة خليل الشامي على جهود رجال جمارك العبدلي.