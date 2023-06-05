في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك الأهلي المتحد- الكويت والجامعة الأسترالية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق مبادرة نموذج محاكاة مصرفي لأحد فروع البنك الأهلي المتحد داخل الجامعة الأسترالية بهدف توفير تدريب مصرفي لطلاب الجامعة داخل الفرع، ما يمكنهم من فهم الأعمال التي تتم في فرع البنك، مع تطبيق سيناريوهات عملية تشرح دور كل موظف في الفرع، ودور موظفي البنك الأهلي المتحد في تطبيق وإجراء العديد من العمليات المصرفية.



ويتميز نموذج محاكاة فرع البنك الأهلي المتحد داخل الجامعة الأسترالية بقدرته على المزج بين التعليم الأكاديمي ومعرفة قاعدة السوق وإمكانية إجراء المزيد من السيناريوهات التي تشمل العديد من قطاعات النظام المصرفي.



يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين «المتحد» و«الأسترالية» في العام الماضي تجسد المشاركة الفعالة بين البنك والجامعة لتوطيد التعاون في تدريب طلبة الدراسات العليا وخريجي الجامعة على أفضل تقنيات العمل المصرفي وتقريبهم من الممارسات الواقعية العملية عبر برامج تدريبية فعالة، وإتاحة برامج تدريبية متميزة لموظفي البنك من خلال أساتذة والجامعة الأسترالية.



كما توفر مذكرة التفاهم لطلاب الجامعة الأسترالية برامج تدريبية عملية متكاملة تساعدهم على تنمية مهاراتهم الشخصية، كما أنها بمنزلة ركيزة تعاون أساسية في إقامة صلات مباشرة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتعزي مشاريع البحث والتطوير.



وفي تعليقه على افتتاح نموذج محاكاة فرع «المتحد» داخل الجامعة الأسترالية أعرب مدير عام الموارد البشرية بالبنك نقيب أمين عن سعادته بالإنجازات المتحققة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها البنك مع الجامعة الأسترالية، مؤكدا أن نموذج محاكاة الفروع المصرفية يعد تجربة فريدة من نوعها لتوضيح الخدمات التي تقدمها البنوك بطريقة سهلة ومبسطة، وشرح كيفية الاستفادة منها، كما تمثل فرصة جيدة للشباب للتدرب على المهارات اللازمة للعمل المصرفي واتخاذ القرارات الحكيمة في بيئة محاكاة آمنة ومتعددة الأبعاد. وعن طريق هذا النموذج من التدريب، يمكن للشباب تطوير مهاراتهم في التخطيط والتنظيم والاتصال وحل المشكلات والتفكير الاستراتيجي وغيرها من المهارات الحيوية اللازمة لصقل مهاراتهم.