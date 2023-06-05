أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين التاسع عشر والعشرين لعام 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: زينب خالد الرشيدي، أحمد حمدي سعد الدين، هدى عبدالرحمن البصيري، راشد علي العميري، دعاء الحسيني صالح، سالم عبدالهادي العنزي، رونالدو كاجاكوم لانسيراس، مضحي حربي الشمري، مشعل نجر المطيري، بدر ناصر المطيري، سعاد عبدالله العمري، الكسندر ديفيد استيجورج، عبدالعزيز زيد الفلاح، فيصل داود الفيلكاوي، علي حمدان الديحاني، بلال سلمان محمد، فيصل سالم العجمي، أحمد ساير الرشيدي، سعد فهد العازمي، سالم عبداللطيف المطوع.



وتتضمن حملة حساب «الرابح» عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، وكيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي: أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.