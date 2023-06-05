قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) بالوكالة عبدالرحمن الكندري، إنه بمناسبة حلول فصل الصيف فقد استعدت الشركة لموسم السياحة والسفر منذ وقت مبكر، حيث بدأت الشركة بتنفيذ استراتيجيتها الجديدة في ضوء رؤية مجلس الإدارة لتطوير الأداء، مشيرا إلى أنه جرى العمل على تجديد قوائم الطعام وإدخال أطعمة جديدة ونكهات تناسب كل الأذواق.



وأضاف أنه حرصا من الشركة على تلبية تطلعات المسافرين وجعل التجربة ممتعة منذ اللحظات الأولى للرحلة فقد بدأت الشركة فعليا في تقديم الأصناف الجديدة على متن رحلات شركات الطيران المتعاقد معها اعتبارا من تاريخ 1/5/2023.



وتابع الكندري أنه جار العمل حاليا على إعداد قوائم الطعام الجديدة لبعض شركات الطيران الأخرى ومنها طيران الجزيرة والخطوط البريطانية، بحيث تكون جاهزة للتقديم خلال موسم السياحة والسفر.



وأكد أن الشركة لا تألو جهدا من أجل تقديم كل ما هو جديد وفريد لإرضاء العملاء والمسافرين على رحلات شركات الطيران المتعاقد معها بصفة عامة والشركة الأم (الخطوط الجوية الكويتية) بصفة خاصة، وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم العمل على تبديل قوائم الطعام كل شهرين مع إضافة أصناف متنوعة من أكثر من مطبخ عالمي، وأن الهدف هو تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة مع أصناف متعددة ومتغيرة بصورة مستمرة حتى تكون كل رحلة لها مذاق خاص لدى العملاء والمسافرين.



وأضاف الكندري انه تم إعداد القوائم الجديدة وتحضير الأصناف المبتكرة عن طريق فريق عمل من الكوادر الوطنية من طهاة كويتيين على أعلى مستوى من الخبرة والاحترافية أخذوا على عاتقهم مهمة تقديم الأصناف الجديدة وتلبية احتياجات جميع الأذواق وفق أعلى معايير الجودة العالمية، كما أضاف أنه تم تذليل كل العقبات التي قد تؤثر على سير العمل والارتقاء به وتطويره، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الخطوط الجوية الكويتية في الآونة الأخيرة.



ولفت إلى أن الإدارة التنفيذية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الخمسية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تهدف بالأساس لرفع مستوى الأداء وتطوير البنية التحتية بالشركة وجعل الابتكار والإبداع من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها إدارة الشركة في سعيها للتوسع ونمو حجم الأعمال وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تعزيز السيولة وزيادة الأرباح خلال السنوات الـ 5 المقبلة.