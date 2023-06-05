سالم المطوع: الطراز يستهدف شريحة العملاء الباحثين عن مركبة عائلية بتصميم رياضي

تسهيلات تمويلية بصفر فوائد وباقة صيانة لسنتين وكفالة مصنعية 15 سنة بعداد مفتوح



طلال بارا



أعلنت شركة القرين لتجارة السيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان التجارية في الكويت، عن إطلاقها طراز شانجان CS95 الجديد بتحديثات منتصف العمر.



وقامت «القرين» بالكشف عن الطراز الجديد، خلال فعالية خاصة نظمت في العاصمة مول، بحضور مدير عام علامة شانجان الكويت سالم المطوع وإداريي شركة القرين لتجارة السيارات، وممثلي سفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، إلى جانب جمع غفير من الضيوف وممثلي وسائل الإعلام المحلية، حيث أبهرت فرقة «شياب» الكويتية رواد المجمع بعروضها الفنية التي تنوعت بين الغناء والعزف والمسابقات.



الأكبر في عائلة شانجان



يعتبر طراز CS95 الجديد ذو السبع مقاعد الطراز العائلي الأكبر في عائلة شانجان، وهو يعكس الديناميكية الجديدة لسيارات شانجان المتطورة المفعمة بروح الحماسة والمغامرة والعصرية والتي تتميز بتصميمها وأناقتها ومظهرها القوي.



وبهذه المناسبة، قال سالم المطوع مدير عام شانجان المطوع: نحرص دائما في شركة القرين على تقديم كل ما هو جديد للعميل، واليوم يسرنا أن نقدم طراز شانجان CS95 الذي نال مجموعة من التحديثات على المظهر الخارجي والتصميم الداخلي ومنظومة الحركة.



وأضاف: طراز CS95 يستهدف شريحة العملاء الباحثين عن مركبة عائلية بتصميم رياضي، حيث يوفر لهم هذا الطراز تجربة قيادة استثنائية ومريحة للسائق ولكل أفراد العائلة، لما يتميز به من تصميم أنيق ومقصورة داخلية أنيقة ورحبة وتجهيزاته التقنية المتطورة على صعيد الترفيه والاتصال والسلامة، والتي تضفي على التنقل متعة لا تنسى.



وأكد المطوع أن الشركة تقدم مجموعة من العروض الاستثنائية على كل طرازاتها، حيث توفر للعملاء تسهيلات تمويلية بصفر فوائد، وباقات صيانة سنتين وهدية فورية وكفالة مصنعية تصل إلى 15 سنة عداد مفتوح.



لمسات جديدة



التصميم الخارجي لشانجان CS95 يطل علينا بشبك أمامي عريض يعزز مظهره الرياضي، كذلك تم تزويد الطراز بإضاءة نهارية وأنوار أمامية رئيسية LED معالجة تقنيا لتعزيز قدرتها وتحسين الآداء، أيضا زود الطراز بمرايا جانبية قابلة للطي ومزود بإضاءة ترحيبية بشعار شانجان وتسخين وإشارات جانبية، بالإضافة إلى سقف بانورامي.



بالانتقال إلى المقصورة الداخلية لشانجانCS95، نجد أن الطراز الجديد يتميز بمقاعد أنيقة مكسوة بجلد عالي الجودة لتوفير تجربة قيادة بأعلى مستويات الراحة بتحكم كهربائي، مع ميزة تبريد المقاعد الأمامية، وتحكم مستقل الكتروني للمكيف الخلفي، وشاحن جوال لاسلكي، وبلوتوث، ومثبت سرعة متكيف، وصندوق خلفي كهربائي، وميزة تشغيل السيارة عن بعد، وغيرها من المميزات الإضافية.



أيضا، يتميز طراز CS95 الجديد بالعديد من أنظمة القيادة الحديثة والمتطورة، فمن حيث التقنية تم تزويد السيارة بشاشة وسائط تعمل باللمس عالية الدقة مقاس 12 بوصة بالإضافة إلى شاشة عدادات ومعلومات مقاس 10.26 بوصة.



كذلك، وفرت السيارة نظامي أبل كار بلاي واندرويد اوتو، إلى جانب العديد من أنظمة السلامة والأمان مما يجعله الطراز الأفضل في فئته.



ميكانيكا، تزود شانجان CS95 الجديدة بمحرك رباعي الإسطوانات تيربو سعة 2 لتر، بقوة 233 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن/متر، ويتصل بعلبة تروس كهربائية من 8 سرعات، وهي متوافرة بفئتي السحب الأمامي أو الدفع الرباعي.



أما عن المواصفات التي تتمتع بها سيارة شانجان «CS95» من حيث تجهيزات الأمان بتحديث منتصف العمر، فجهزت السيارة بوسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تثبيت السرعة، كاميرا 360 درجة، وتحذير عند الخروج عن المسار، أما فئة الرويال بالدفع الرباعي، فقد تم تعزيزها بالمستوى الثاني من أنظمة مساعدة القيادة التي تتضمن على سبيل المثال: التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، مراقبة البقعة العمياء، وكاميرا 540 درجة بانورامية.



الجدير بالذكر، ان طراز شانجان CS95 متوافر في صالات العرض بفئتي رويال وكلاسيك، حيث تتميز CS95 رويال بنظام دفع عجلات 4WD، بينما CS95 الكلاسيك تتمتع بنظام دفع عجلات WD2.