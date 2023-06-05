برعاية الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بدولة الإمارات، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنظم العاصمة الاماراتية ابو ظبي النسخة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX).



ويعد المعرض الذي يقام في الفترة من 23ـ29 أغسطس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) أكبر معرض معني بالصيد والفروسية والمحافظة على التراث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويقام تحت تحت شعار «استدامة وتراث... بروح متجددة». ويستقطب المعرض الذي يشرف على تنظيمه نادي صقاري الإمارات المهتمين من هواة الصيد والتراث المحليين والدوليين وصانعي القرار الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ممن لهم اهتمام بمنح الأولوية للقيم البيئية والثقافية والتراثية وللرياضات الأصيلة وللصيد المستدام.



ويوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة فريدة للشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة والتواجد ومقابلة الشركاء والعملاء المحتملين وجها لوجه سعيا منهم لبناء علاقات تجارية ثنائية قوية.