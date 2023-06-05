هادي العنزي



أنهى الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقده مع المدافع عبدالله الشامي، وذلك بعدما قضي الدولي السوري 5 مواسم مدافعا عن قميص الفريق.



ويجتهد الجهاز الإداري في تعاقداته المحلية والخارجية، حيث لم يتبق سوى مقعد واحد في ملف المحترفين الأجانب، وذلك يتوقف على مدى استمرارية المهاجم التونسي يوسف بن سودة من عدمها مع الفريق.



إلى ذلك، ستبدأ تحضيرات «الأشاوس» للموسم الكروي المقبل مطلع يوليو المقبل، على الملعب الفرعي لستاد جابر الأحمد الدولي، إذ يدرس الجهاز الإداري إمكانية إقامة معسكر خارجي لرفع الجهازية الفنية والبدنية للفريق، على أن تتخلله عدة مباريات ودية، تمهيدا للمشاركة في منافسات الدوري الممتاز التي تنطلق أواخر أغسطس المقبل.