أكـد المدرب الوطني لـ «الكيك بوكسينغ» نواف العبيدلي، أن اللعبة بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم والاهتمام لتتطور مستقبلا، مضيفا:«هناك العديد من المواهب المتميزة الواعدة في الكيك بوكسينغ، ونأمل أن تجد الرعاية المناسبة ليتطور اللاعبون فنيا وبدنيا، ليحققوا أفضل النتائج في البطولات القارية والدولية المقبلة».



وذكر العبيدلي أنه سبق له المشاركة في عدد من البطولات الدولية في إسبانيا وأستونيا وهولندا، وحقق العديد من الإنجازات المهمة عندما كان لاعبا، مبينا:«في ظل ضعف الإمكانات المتاحة يصعب الوصول إلى أفضل المستويات العالمية، وتبقى المشاركات الخارجية يغلب عليها طابع الاجتهاد الشخصي، فالكيك بوكسينغ رياضة تنافسية بامتياز، وشعبية أيضا في عديد من الدول من بينها هولندا وتايلند، كما أنها آمنة بذات الوقت، نظرا للاحتياطات والاجراءات الكثيرة المتعلقة بالسلامة التي تتخذ في النزالات».



وأشار العبيدلي الى أن «الكيك بوكسينغ» الكويتي حقق نتائج جيدة على مستوى المشاركات الدولية، مضيفا: «نأمل مزيدا من التوفق والتقدم، ويجب أن تحظى الفنون القتالية في المجمل بمزيد من الدعم المجتمعي، والرعاية من قبل المؤسسات المسؤولة عن الرياضة».