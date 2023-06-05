الدوحة - فريد عبدالباقي



عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم أمس اجتماعها الأول برئاسة جاسم البوعينين رئيس الاتحاد القطري، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية في مبنى الاتحاد القطري لكرة القدم ببرج البدع.



وكانت الجمعية العمومية قد انتخبت البوعينين رئيسا للاتحاد 2027-2023، خلفا للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم أعضاء اللجنة التنفيذية كلا من هاني طالب بلان، ومحمد خليفة السويدي، وخالد عبدالله السليطي، وحسن جمعة المهندي.



وتناول الاجتماع وضع الخطوط العريضة لخطة عمل الاتحاد القطري في المرحلة المقبلة ومناقشة العديد من الأمور المهمة الخاصة بآلية العمل والكثير من الموضوعات الأخرى على أجندة الاجتماع.



هذا، وبدأت إدارة النادي الأهلي في ترتيب أوراقها استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023-2024، حيث قررت الإبقاء على الثلاثي المحترف الأردني يزن النعيمات، والجزائري سفيان هني، والفرنسي عمر ياساني (تحت السن)، ضمن صفوف الفريق الكروي في الموسم المقبل، مقابل الاستغناء عن الإيراني شجاع خليل زاده الذي يقترب من العودة إلى ناديه السابق برسبوليس الإيراني، بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي، ويدرس المدافع الإيراني حسين كنعاني عروضا مقدمة له من قطر والإمارات ولا يفكر بالعودة إلى إيران، والاستغناء عن المهاجم الصربي ماركو يفتوفيتش، والمونتينيغري نيكولا فوكيفيتش.



وفي حين، اقترب الغرافة من الإعلان عن صفقاته الصيفية، بضم التونسي فرجاني ساسي من نادي الدحيل لمدة 3 مواسم، وزميله المدافع البرتغالي روبين سيميدو، وبالإضافة إلى الإيفواري يوهان بولي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع نادي الريان، إلى جانب ضم زميله بالفريق القطري همام الأمين، والتعاقد مع المهاجم الكونغولي لنادي أولمبياكوس اليوناني سيدريك باكامبو، وذلك بعد أن قررت إدارة نادي الغرافة الاستغناء عن الثنائي المحترف الجزائري إسحاق بلفوضيل، والمدافع الأوزبكي إسلام توختاهوجاييف مع الإبقاء على الجزائري ياسين براهيمي، ومواطنه مهدي تاهرات الذي يقترب من تمديد عقده مع الغرافة.