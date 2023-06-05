أبدى الممثل الأسكتلندي براين كوكس أمس دعمه لكتاب السيناريو المضربين في هوليوود، معتبرا أنهم يشكلون «القوى الأساسية» للإبداع ويفترض «مكافأتهم بمبالغ تليق بعملهم».



كوكس، الذي لم يكن راضيا عن النهاية المبكرة لشخصية لوغان روي التي أداها في مسلسل «سكسيشن» من إنتاج «اتش بي او»، وصف في حديث لـ«بي بي سي» كاتب هذا العمل البريطاني جيسي أرمسترونغ بـ «العبقري». وكان الآلاف من كتاب السينما والتلفزيون الأميركيين بدأوا إضرابا في مايو بسبب فشل مفاوضات مع الاستوديوهات والمنصات الرئيسية تتعلق تحديدا بزيادة أجورهم.