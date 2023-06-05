كشفت دراسة مسحية جديدة أن ثلث الأشخاص الذين يلاحظون أعراض الخرف في أنفسهم أو لدى أحد أفراد أسرتهم يلتزمون الصمت حيال ذلك لمدة شهر أو أكثر، وفقا لما ذكر موقع «ياهو نيوز».



يقول د.جون شومان، المدير الطبي التنفيذي لـ «أوكا ستريت هيلث»، وهي سلسلة من عيادات الرعاية الأولية التي تخدم كبار السن: «الخرف بالتأكيد ليس شيخوخة طبيعية».



ويوافقه الرأي الطبيب، ديفيد روبن، مدير برنامج «مولتيكامبوس» في طب الشيخوخة بكلية الطب في جامعة كاليفورنيا، إذ يشبه الشيخوخة، وهي ظاهرة بيولوجية طبيعية، بـ«معالج كمبيوتر في عقلك لا يعمل بالسرعة نفسها».



على سبيل المثال فإن تالا، ابنة النجم الأميركي، بروس ويليس، كان قد جرى إعلامها بأن والدها مصاب بـ «الحبسة الكلامية» العام الماضي، مما جعله يفقد القدرة على التحدث والقراءة والكتابة وفهم الكلام.



وأضافت تالا في مقال نشر في مجلة «فوغ»، أواخر مايو الماضي، أنه جرى تشخيص مرضه لاحقا بالخرف الصدغي الجبهي، وهو مصطلح شامل لمجموعة من الاضطرابات الدماغية التي تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ بشكل أساسي. أما الخرف فهو مصطلح شامل لمجموعة واسعة من الاضطرابات التي تنطوي على فقدان تدريجي أو مستمر للأداء الفكري، بحيث يتدرج الأمر من المستوى الخفيف إلى الحاد، ويعتبر مرض «الزهايمر» أكثر أنواع تلك الاضطرابات شيوعا.