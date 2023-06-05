منصور السلطان - عبدالله قنيص



وافق ديوان الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة الصحة على منح بدل عدوى للموظفين المدنيين الكويتيين بالإدارة العامة لأمن المطار- إدارة جوازات المطار، وكذلك للعاملين بالإدارة العامة لأمن المنافذ البرية القائمين على إنهاء إجراءات دخول وخروج وتبصيم المسافرين بالمنافذ (النويصيب/ السالمي/ العبدلي).



وجاءت موافقة الديوان، وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، بناء على المقترح المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، الذي وجه بسرعة إنهاء إجراءات الصرف للمستحقين، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.