مريم بندق - بداح العنزي- أسامة أبو السعود



أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام، أن جميع جهات الدولة أكملت استعداداتها للعرس الديموقراطي غدا الثلاثاء، مؤكدا أن وزارات العدل والداخلية والإعلام وغيرها بذلت جميع الجهود لإتمام هذا العرس الديموقراطي، لافتا الى ان وزارة العدل هيأت جميع السبل التي تضمن إجراء هذه العملية بطريقة قانونية سليمة.



وأوضح د. الرطام ان هذه الإجراءات بدأت منذ فترة وتكللت بالوصول إلى نهايتها حاليا على أفضل صورة حتى يتم الانتهاء من هذا العرس الديموقراطي.



إلى ذلك، طلبت قوة الإطفاء العام من وزارة التربية توفير غرف استراحة لأعضاء قوة الإطفاء في 19 مدرسة أثناء يوم الانتخابات غدا الثلاثاء.



في الوقت نفسه، أعلنت إدارة العلاقات العامة انتهاء البلدية من الاستعدادات كافة ليوم الاقتراع من خلال تسخير جميع الإمكانيات وتوفير المعدات والآليات وعمال التنظيف والحاويات، وفق خطة متكاملة لإظهار العرس الديموقراطي في أبهى صوره، تقديرا لمكانة الكويت الدولية في الديموقراطية بوجود مختلف وسائل الإعلام العالمية لتغطية انتخابات مجلس الأمة 2023. هذا، وأكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن الكويتيين حريصون على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا، وأن «الكويت دولة صاحبة تجربة ديموقراطية رائدة، والكويتيون أصحاب خبرة طويلة في الحياة السياسية وقادرون على مواصلة تصحيح مسار المشهد السياسي».



وقالت المصادر إن الحرص على هذه المشاركة يأتي تلبية لنداء الكويت الذي يتجدد مع كل انتخابات، وينبع من الإصرار على إيصال القادرين على الإيفاء بمسؤولية حفظ أمن واستقرار الكويت، وهي مسؤولية وطنية على كل كويتي وكويتية.



من جانبها، أوضحت مصادر دستورية ان حرص الحكومة بكل أجهزتها على ان تعبر صناديق الاقتراع عن إرادة الناخبين كفيل بأن يترجم الكويتيون هذا الحرص إلى مشاركة فعالة، والذي يعني خدمة أمن وأمان واستقرار كل الكويتيين الذين هم مصدر السلطات، مستدركة المصادر بقولها إن حرص الحكومة تمثل في وقوف جميع أجهزتها سندا مانعا ليبقي الشعب الكويتي صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره.





الشعلة : اعتماد قرار تعيين 409 للعمل لدى البلدية بوظيفة باحث مبتدئ قانوني

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه تم اعتماد قرار تعيين «409» للعمل لدى البلدية بوظيفة باحث مبتدئ قانوني، على أن يتم الالتحاق بدورة فنية ، مدتها (6 ) أشهر تأسيسية للتأهل لوظيفة (محامي ب بلدية )بعد اجتياز الدورة بنجاح .

"الصمت الانتخابي" غداً وبعد غد واليوم آخر موعد لنشر تصريحات ولقاءات وبرامج وتقارير المرشحين لانتخابات مجلس الأمة



تنفيذا لقرار وزارة الإعلام رقم 17 لسنة 2023 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية و الإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة، تبدأ مرحلة الصمت الانتخابي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء ، وبناء على هذا القرار يحظر على جميع الوسائل الإعلامية بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات مع المرشحين في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه.