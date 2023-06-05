يعد تناسق ابتسامتك وصحة أسنانك كاملة عاملا هاما لتعزيز ثقتك بنفسك أولا، ولتجنب مشاكل المضغ والنطق والمظهر الجمالي ثانيا؛ لذا فإن جسور الأسنان واحدة من التقنيات المتقدمة في مجال طب الأسنان، والتي تهدف إلى استعادة الأسنان المفقودة وتحسين المظهر العام للفم، وتستند الجسور التعويضية الى تقنية «تلبيس الأسنان» التي توفر حلا ممتازا للأشخاص الذين يعانون من فقدان الأسنان ويرغبون في استعادة جمال ابتسامتها.

تلبيس الأسنان يعد خيارا شائعا لعلاج عدة مشكلات، منها:

• تغطية الأسنان الضعيفة أو المتآكلة، وإصلاح الأسنان المكسورة.

• تحسين شكل الأسنان المشوهة أو غير المتناسقة.

• تصحيح مشاكل الإطباق وتعويض الأسنان المفقودة.

ويتم ذلك باستخدام قطعة مصنوعة من مادة تشابه الأسنان الطبيعية في اللون والشكل وحجم الأسنان المحيطة بها، مما يعطي مظهرا طبيعيا ومتناسقا.

في حال تعويض الأسنان المفقودة، يتم تلبيس الأسنان المجاورة للسن المفقودة بهدف تعويض الفراغ الناجم عنها، ويتم تثبيته باستخدام مواد لاصقة خاصة، مما يخلق اتصالا قويا ومستقرا يعيد الوظيفة الطبيعية للأسنان المفقودة.

ما مزايا وعيوب جسور الأسنان؟



بناء على آراء عيادة أسنان دينتاكاي المتواجدة بتركيا والرياض، تلبيس الأسنان يوفر العديد من المزايا الوظيفية والجمالية:

✓ يعزز العضة المتناسقة ويساعد على تحسين النطق والمضغ، كما يعيد الثقة بالنفس للأشخاص الذين يعانون من فقدان الأسنان.

✓ يساهم في تحسين مظهر الابتسامة وجاذبيتها.

✓ يعد خيارا مناسبا يوفر استقرارا أفضل مقارنةً بالبدائل المؤقتة مثل الأطقم الاصطناعية المتحركة، حيث يتم تثبيت جسور الأسنان بشكل دائم.

✓ يمتاز بسهولة الاعتناء بها، بنفس الطرق التي يتم بها العناية بالأسنان الطبيعية، مثل التفريش اليومي واستخدام الخيط الطبي.



كما توجد مزايا خاصة لكل خيار علاجي مُتاح، فبالتأكيد له عيوب أيضا، يجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار عند النظر في هذا الخيار، ومن أهم عيوبها:

* تلف الأسنان المجاورة، فيتطلب تلبيس الأسنان إزالة جزء من طبقة الأسنان الطبيعية المجاورة لتثبيت الجسر، وهذا يمكن أن يؤثر على صحة الأسنان المجاورة ويزيد من احتمالية تلفها.

* تشوه اللثة في بعض الحالات، قد يحتاج تلبيس الأسنان إلى إعادة تشكيل اللثة للحصول على نتيجة طبيعية ومتناسقة. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تشوه اللثة في بعض الأحيان.

* الإجراء غير قابل للتراجع فبمجرد تلبيس الأسنان وإزالة جزء من الأسنان الطبيعية، قد يتطلب استعادة الأسنان الطبيعية إجراء جراحيا بعد ذلك.



ما أنواع جسور الأسنان؟

تختلف أنواع جسور الأسنان وتتعدد حسب كل حالة على حدة، ويؤخذ بعين الاعتبار رغبة المريض وتفضيل نوع معين عن الآخر، ويمكن إجمالها في أربعة أنواع هي:

1- الجسور التقليدية (Traditional dental bridge): وهو النوع الأكثر شعبية، حيث يتكون من واحدة أو أكثر من الأسنان المدعومة بالتيجان، والتي يتم تثبيتها على رأس الأسنان المجاورة للأسنان المفقودة، ويستخدم هذا النوع من الجسور في حالة وجود أسنان طبيعية على جانبي الفجوة الناتجة عن تركيب جسر الأسنان.

2- جسر الأسنان الناتئ (Cantilever dental bridge): هذا النوع يشبه الجسور التقليدية، غير أنه يتم تركيب تيجان الأسنان على سن واحدة فقط مجاورة للفجوة الناتجة عن تركيب جسر الأسنان المفقودة، وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على وجود سن طبيعية واحدة فقط موجودة بجوار فجوة تركيب جسر الأسنان، ولكن هذه الطريقة من تلبيس الأسنان لم تعد شائعة ولا تستخدم كثيرا في الآونة الأخيرة، خاصة أنه لا ينصح باستخدامها في الجزء الخلفي والسفلي من الفم حيث تكون حركة الأسنان قوية في هذا الجزء، مما يؤدي إلى تدمير الجسر بالكامل.

3. جسر الأسنان ماريلاند (Maryland bonded dental bridge): وهي تشبه أيضا عمل الجسور التقليدية في احتياجها إلى أسنان طبيعية على جانبي فجوة السن المفقودة، إلا أنها تختلف عن الجسور التقليدية في عدم استخدامها التيجان في تثبيت الجسر على الأسنان الداعمة، ولكنها تعتمد في ذلك على إطار مصنوع من المعدن أو من مادة البورسلين الذي يتم تثبيته حول الأسنان الداعمة أو خلفها، وتتميز بأنه لا يتم تحضير ونحت طبقة كبيرة من السن.

4. الجسور المدعومة بالزراعة (Implant-supported dental bridge): ‏وهذا النوع هو أكثر استقرارا واستمرارا لمدة طويلة بالفم، إلا أنه يتطلب عملية زرع الجسور بزرعات الأسنان بدلا من التيجان، وعادة ما يتم زرع واحدة لتركيب جسر الأسنان. وفي هذا النوع من الجسور ‏يتطلب إجراء عمليتين جراحيتين، واحدة ‏لوضع وتثبيت الغرسات في عظام الفك، والأخرى لوضع جسر الأسنان على الغرسات، وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر حتى تنتهي ‏تماما.



ما خطوات عمل وتركيب جسور الأسنان؟



يتطلب إجراء تلبيس الأسنان عملية شاملة ودقيقة، يتم تلخيصها بالآتي:

• يبدأ الأمر بزيارة طبيب الأسنان المختص، حيث يتم تقييم الحالة وتحديد الخيارات المناسبة، بعد إجراء فحص شامل للفم والأسنان، وقد يتم استخدام تقنيات التصوير الرقمي والماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد للحصول على صور دقيقة للأسنان واللثة.

• يتم تحضير الأسنان المجاورة لتلقي الجسر المُعد لتعويض الفراغ الناتج عن فقدان الأسنان وذلك عن طريق إزالة الطبقة الخارجية المتضررة وتشكيلها بشكل مناسب بحيث يوفر مساحة كافية لاستقبال الجسر المصنوع.

• يتم أخذ طبعة للأسنان المعدة للتلبيس وإرسالها إلى المختبر لصنع القطعة المصنوعة خصيصا وفقا للمقاسات والتصميم المحدد.

• يتم إجراء جلسة تجريبية للتحقق من تناسب الجسر وشكله ولونه، ويتم تثبيت الجسر مؤقتا على الأسنان المجاورة للتحقق من المظهر والوظائف.

• بعد التأكد من تناسب الجسر ومظهره، يتم تثبيته بشكل دائم على الأسنان المجاورة باستخدام المواد اللاصقة، ويتم التأكد من أن الجسر يتمتع بالاستقرار والثبات وهما عاملان مهمّان لنجاح هذه العملية العلاجية.

• بعد تركيب جسر الأسنان، يتعين عليك الالتزام بالعناية المنتظمة بالفم والأسنان. فيجب عليك تنظيف الأسنان واللثة بشكل جيد، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص وتقييم الجسر والحفاظ على صحة الأسنان المحيطة به.

يجب أن تتم مشاورة طبيب الأسنان المتخصص لتقييم حالتك الشخصية واحتياجاتك المحددة قبل اتخاذ قرار بشأن تلبيس الأسنان واللجوء للجسور، حيث يمكن أن يقدم النصيحة والتوجيه المهني الملائم لحالتك.



بعد تركيب جسور الأسنان، من المهم اتباع بعض النصائح للعناية الجيدة بالجسر والحفاظ على صحة الأسنان واللثة المحيطة به، إليك أهم النصائح الواجب عليك اتباعها بعد إجراء تركيب جسر الأسنان:



- يجب أن تستمر في ممارسة العناية الفموية اليومية بشكل منتظم، والالتزام بتنظيف الأسنان مرتين يوميا بواسطة فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان معتمد من قبل الأطباء، واستخدام خيط طبي لتنظيف منطقة الجسر.

- عليك استشارة طبيب الأسنان بشأن المنتجات المناسبة للعناية بالجسر والأسنان المحيطة، قد يوصيك بمنتجات خاصة مثل المعجون الفموي المضاد للبكتيريا أو خيط التنظيف المعد خصيصا للتركيبات التعويضية.

- تنظيف الفراغات فقد توجد فراغات صغيرة بين الجسر والأسنان المجاورة ويتم ذلك باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو فرشاة بين الأسنان لتنظيف هذه الفراغات بعناية لإزالة البقايا الغذائية والرواسب.

- اتبع تعليمات طبيب الأسنان بعناية، ينصح بتجنب تناول الأطعمة الصلبة أو اللزجة لفترة معينة بعد تركيب الجسر، وتجنب استخدام الأسنان المصنوعة للعض أو فتح العبوات بالأسنان.

- يجب أن تستمر في زيارة طبيب الأسنان بانتظام للفحص والتقييم، سيقوم طبيب الأسنان بفحص الجسر والأسنان المحيطة به وتقديم أي ضوابط أو ضرورة إجراء أي تعديل.



لابد من التنويه إلى أن العناية الجيدة والمستمرة بالجسر والأسنان المحيطة بها هي المفتاح للحفاظ على صحة الفم والحفاظ على جمال ووظيفة الجسر على المدى الطويل.