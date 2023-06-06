الدوحة - فريد عبدالباقي



اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم محمد خليفة السويدي نائبا لرئيس الاتحاد القطري، وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول اللجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد بمقر الاتحاد برئاسة جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وبحضور كل من هاني طالب بلان، ومحمد خليفة السويدي، وحسن جمعة المهندي، وخالد عبدالله السليطي أعضاء اللجنة التنفيذية، ومنصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد.



كما تم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لوضع استراتيجية للاتحاد القطري لكرة القدم للفترة من «2023-2027»، وأيضا الاطلاع على المواضيع والتقارير الواردة للجنة التنفيذية، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.



هذا، وينتظر نادي السد قرار الاتحاد العربي لكرة القدم، حول تأجيل موعد انطلاق دور المجموعات للبطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان»، والمزمع إقامته خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين، في السعودية بمدن أبها والباحة والطائف، وذلك لإعادة برمجة برنامجه الإعدادي للبطولة بشكل خاص والموسم الجديد 2023-2024 بشكل عام، حيث أكد مصدر في الاتحاد العربي: «قد يحدث تعديل ويتم ترحيل بداية موعد دور المجموعات من البطولة العربية للأندية إلى 25 يوليو ولكن لم يتم هذا الأمر حتى الآن بشكل رسمي».



وتضم مجموعة السد في البطولة العربية، الهلال السعودي، والوداد البيضاوي المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.



وفي حالة تأجيل انطلاقة البطولة سوف يضع الاتحاد العربي نادي السد في ورطة حقيقية، لاسيما أن مؤسسة دوري نجوم قطر، أعلنت في وقت سابق عن موعد انطلاق دوري نجوم QNB في 17 أغسطس، بينما أعلن الهلال عن إقامة معسكره في النمسا خلال الفترة من 2 وحتى 20 يوليو، قبل المشاركة في البطولة العربية.