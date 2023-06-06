يتصدر صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش والحارس الفرنسي هوغو لوريس قائمة من «أكثر من عشرة لاعبين» من نجوم الصف الأول تتفاوض معهم السعودية بهدف تأسيس «دوري تنافسي» يجذب أنظار العالم، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».



يأتي ذلك في حين تتواجد وفود سعودية من ناديي الهلال والاتحاد بطل الدوري في باريس ومدريد للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بحسب مصادر وتقارير، للانضمام للبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر منذ يناير الماضي، في المملكة.



وقال مصدر في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام إن السلطات السعودية المختصة «على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين العديد منهم لاعبون فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال (الأوروبي) للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل».



وقال المصدر إنه بالإضافة الى عرض قياسي للتوقيع مع ميسي (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، «تتضمن قائمة المفاوضات الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، الإسباني سيرخيو راموس (37)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (35)، الكرواتي لوكا مودريتش (37)، الفرنسيين هوغو لوريس (36) ونغولو كانتي (32)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (31) والإسبانيين جوردي ألبا (34) وسيرجيو بوسكيتس (34)».



وقال المصدر «بالإضافة لتقديم عروض مجزية جدا، سيتواجه هؤلاء اللاعبون في دوري تنافسي قوي للغاية».



وأكد مسؤول سعودي لـ«فرانس برس» أن هناك مفاوضات بالفعل مع أكثر من لاعب من «نجوم الصف الأول».



وقال إن الهدف هو تأسيس دوري تنافسي وقوي ورفع مستوى الأندية السعودية، مؤكدا أن «الأمر كله مرتبط بمشروع كرة قدم»، وجميع اللاعبين على القائمة السعودية نجوم كبار في نهاية مسيرتهم.



وباستثناء لوريس، الحارس الفرنسي الحائز كأس العالم 2018، الذي يتبقى له عام في عقده مع توتنهام الإنجليزي، فكلهم تنتهي عقودهم بنهاية الشهر الجاري.



خمسة أندية



من المقرر أن يلعب هؤلاء النجوم حال تم التعاقد معهم جميعا لمصلحة خمسة أندية سعودية، وهي: الهلال والنصر والشباب واتحاد جدة وأهلي جدة، حسب ما أفاد المصدران.



ومن المتوقع أن ينضم مودريتش وراموس الذي رحل عن باريس سان جرمان إلى رونالدو في النصر، فيما قد يلعب كانتي ولوريس إلى جانب بنزيمة في الاتحاد، بحسب المصادر.



والأحد، أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بالفعل، بأن نادي اتحاد جدة، بطل الدوري للمرة الأولى منذ 2009، توصل الى اتفاق مع الفرنسي بنزيمة، أفضل لاعب بالعالم في 2022، في عقد يمتد لموسمين، وذلك بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم.



وذكرت الصحف الإسبانية، ان بنزيمة تلقى عرضا من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.



ويأتي التمويل الهائل لهذه الصفقات المدوية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، بحسب المصدر.



استثمار رياضي ضخم



واستثمرت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات الملايين من الدولارات في مشروعات رياضية، بما في ذلك الاستحواذ على النجم البرتغالي رونالدو الى نادي النصر وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.



في السنوات المقبلة ستستضيف السعودية كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس آسيا 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2034، وحتى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 على ثلج اصطناعي في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.