أسامة أبو السعود

أصدرت ادارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعميما الى الحملات المرخص لهم بتنظيم رحلات الحج السلام بشأن البصمة البيومترية لحجاج الكويت لموسم حج 1444هـ/2023م.



وأوضحت الاوقاف في تعميمها «انه وبناء على الكتاب الوارد إلينا من وزارة الداخلية الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن (البصمة البيومترية) لحجاج الكويت لموسم حج 1444هـ/ 2023م.. نفيدكم علما بأنه تم اعتماد: يوم الجمعة الموافق (2023/6/9م) مخصص للحجاج فقط المعتمدين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الساعة (8) صباحا إلى الساعة (8) مساء في الأقسام التالية:



1 - قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي لمحافظة حولي والعاصمة (غرب مشرف).



2 - قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي. محافظة الفروانية.



3 - قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي - محافظة الجهراء (قسم الشركات المحافظة).



4 - قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي - محافظة الاحمدي (قسم الشركات - المحافظة).



5 - قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي - محافظة مبارك الكبير.



وختم تعميم وزارة الأوقاف «كما يرجى التنبيه على الحجاج ضرورة احضار شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من خلال تطبيق سهل الحكومي».