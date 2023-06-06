مبارك الخالدي

أكد نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله دعم القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري للرياضيين سواء محليا أو خلال مشاركاتهم الخارجية، والحرص على إزالة كل المعوقات أمامهم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الهيئة ونادي الطموح الرياضي بحضور المدير الوطني للأولمبياد الكويتي رحاب بورسلي ورئيس مجلس إدارة الأولمبياد الكويتي هناء الزواوي بمناسبة المشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية الـ 16 للأولمبياد الخاص في ألمانيا - برلين خلال الفترة من 12 يونيو الجاري حتى 26 منه بمشاركة أكثر من 7 آلاف شخص، والذي يعد من بين الأحداث الرياضية الأكثر شهرة في العالم، وتركز على النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.



وقال بشار: سعداء باستقبال ودعم هذه الفئة الرياضية والمهمة لتفجير طاقاتها وقدراتها مع مساعدتهم للاندماج في المجتمع وكسر الحاجز النفسي في الحياة الاجتماعية، ما يسهم في تحقيق الإنجازات.



وأضاف: اننا في الهيئة وبتوجيهات سامية من القيادة السياسية حريصون على إزالة كل العقبات والمعوقات أمام الإخوة ذوي الإعاقة، وهم أحد مخرجات الإستراتيجية العامة لتطوير الرياضة 2022-2028.



من جانبها، قالت بورسلي: نتوجه بالشكر الى قيادتنا السياسية على الاهتمام البالغ بأبنائهم اللاعبين، وأيضا الى سمو رئيس الوزراء الذي شرفنا وشملنا برعايته الكريمة بمناسبة تكريم الرياضيين، كما نتوجه بالشكر الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام هيئة الرياضة يوسف البيدان على تفاعلهم واحتوائهم لنا كناد متخصص في الإعاقة الذهنية.



وأقول لأبنائي اللاعبين شدوا حيلكم مع العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد.



من جانبها، أكدت هناء الزواوي، أن الهدف الرئيس من المشاركة في الأولمبياد هو تنمية الرياضة لذوي الإعاقة الذهنية ومنحهم الفرصة الكاملة لتمكينهم ودمجهم مع المجتمع، مشيرة الى أن المشاركة السابقة للكويت في أبوظبي كانت مشرفة، حيث حقق أبطالنا 8 ميداليات ذهبية و7 فضيات و8 برونزيات، ولدينا الطموح لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الأولمبياد.

مقتطفات من المؤتمر

٭ تشارك الكويت في 10 ألعاب لكلا الجنسين، وهي: كرة السلة والريشة الطائرة والجودو والفروسية والدراجات الهوائية والسباحة والبولينغ وألعاب القوى ورفع الأثقال والبوتشي.



وأشارت بورسلي الى أن البعثة ستغادر البلاد على متن طائرة خاصة، مثمنة دعم وتوجيهات القيادة السياسية لأبنائهم اللاعبين وتجنيبهم عناء السفر.



٭ خصصت وزارة الداخلية قاعة خاصة للاعبين والإداريين والأجهزة الفنية والإدارية لأخذ البصمة البيومترية قبل السفر تسهيلا على الوفد.



٭ وجهت رحاب بورسلي شكرا خاصا الى جريدة «الأنباء» ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، على الرعاية والاهتمام الخاص بالنادي وأنشطته المختلفة وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لإنجاح أهداف النادي نحو مزيد من الإنجازات.