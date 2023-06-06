استعرض مجلس الوزراء آخر الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 والتي ستجرى اليوم

لتمكين الناخبين والناخبات من اختيار مرشحيهم بسهولة ويسر لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر وسط أجواء من الحرية والديمقراطية .

وزيرة الشؤون الاجتماعية م. مي البغلي قدمت لمجلس الوزراء التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية بشكل يدمج الحضارة بالتراث ويواكب التطور ورؤية كويت 2035

«الأنباء» تنشر أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية

مجلس الوزراء: الترشيح الفوري للتوظيف في الحكومة لخريجي الجامعات المتميزة واستمرار منح الإجازات الدراسية للراغبين في الدراسة بالجامعات المعتمدة وفق الشروط التي تضعها الجهات وحصر الابتعاث على الجامعات المتميزة

توفير فرص عمل مؤقتة للطلبة خلال الصيف والمساهمة في تجميل الأماكن العامة

بالفيديو .. "التواصل الحكومي": خط ساخن برقم 1889888 للرد على الناخبين غداً

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وعدد من قيادي الهيئة العامة للشباب قدموا عرضاً مرئياً حول ثلاثة مشاريع خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

مريم بندق

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام الجاهزية التامة لتنظيم سير إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023، موضحا أن الوزارة قامت بإعداد وتجهيز 123 مدرسة مقار للجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية، إلى جانب تجهيز اللجان الخاصة للخدمات الإدارية والتنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية.

وأشار د. الرطام إلى أن عدد المقيدين في جميع الدوائر الانتخابية الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 793.646 ناخبا وناخبة، موزعين على 759 لجنة انتخابية.

إلى ذلك، أحيط مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أمس التي ترأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمشروع الترشيح الفوري للتوظيف لخريجي الجامعات المتميزة، واستمع لعرض ديوان الخدمة المدنية المتضمن حصر الابتعاث في الجامعات المتميزة، واستمرار منح الإجازات الدراسية للراغبين في الدراسة بالجامعات المعتمدة وفق الشروط التي تضعها الجهات.

وأيد المجلس توفير فرص عمل مؤقتة للطلبة خلال الصيف والمساهمة في تجميل الأماكن العامة.

ووافق المجلس على زيادة المخصصات المالية وصرف راتب كامل للكويتيين الموظفين المبتعثين على خطة بعثات ديوان الخدمة المدنية للدراسة محلياً وخارجياً، وزيادة المخصصات لتغطي إيجار السكن والمصاريف، حيث إن الصرف يقتصر الآن على راتب من دون بدلات للموظفين الكويتيين المبتعثين للدراسة في الخارج أو في الجامعات المحلية لتغطية المصاريف ومواكبة غلاء المعيشة في بعض الدول.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، إن موافقة المجلس جاءت ضمن موافقته على تعديل لائحة البعثات التي لم يحدث عليها تعديل منذ عام 1986.

وكشف عن تعديل شروط الابتعاث من ناحيتي التقدير في آخر مؤهل، والذي كان يقتصر على الحاصلين على جيد جدا، ومدة الخدمة التي أصبحت سنة واحدة بعد أن كانت سنتين.

وتطرق المصدر إلى التعديل على العمر، فقد أصبح 50 عاما للراغبين في الحصول على البكالوريوس أو الدراسات العليا.

تطوير المقاهي الشعبية

أعلن مركز التواصل الحكومي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م. مي جاسم البغلي قدمت لمجلس الوزراء التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية والتصميم جاء بشكل يدمج الحضارة بالتراث ويواكب التطور ورؤية كويت 2035.



الترشيح الفوري للتوظيف

مجلس الوزراء: الترشيح الفوري للتوظيف في الحكومة لخريجي الجامعات المتميزة واستمرار منح الإجازات الدراسية للراغبين في الدراسة بالجامعات المعتمدة وفق الشروط التي تضعها الجهات وحصر الابتعاث على الجامعات المتميزة

فرص عمل مؤقتة للطلبة خلال الصيف

أكد مجلس الوزراء على دعم جهود الجهات الحكومية لتأهيل الشباب وبناء قدراتهم بعد عرض مرئي قدمه وزير الشباب عن مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال وبرنامج توفير فرص عمل مؤقتة للطلبة خلال الصيف ومشروع الرسومات الجدارية (الغرافيتي) لتجميل الأماكن العامة.



3 مشاريع لوزير الإعلام

•أعلن مركز التواصل الحكومي أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وعدد من قيادي الهيئة العامة للشباب قدموا عرضا مرئيا حول ثلاثة مشاريع خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وذلك حسب البيان التالي:

«الأنباء» تنشر أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية

وافق مجلس الوزراء علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية.وسيكون مجلس الإدارة كالتالي: عبدالعزيز سعود السبيعي رئيسا، وم.دينا فؤاد العلي نائبا للرئيس، وعبدالله نايف المطيري أمينا للصندوق، وفاطمة ناصر الأمير أمين السر، وعضوية كل من: هيا المقرون، ومنال عبدالعزيز الماجد، وم.جاسم فهد النشمي.



بالفيديو .. "التواصل الحكومي": خط ساخن برقم 1889888 للرد على الناخبين غداً

نشر مركز التواصل الحكومي بالفيديو تصريحا لمدير إدارة شؤون الانتخابات العميد حقوقي د. أحمد الهاجري أعلن فيه أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شؤون الانتخابات خصصت خطا ساخنا برقم: 1889888 للرد على الناخبين يوم الاقتراع غدا " اليوم " لمعرفة رقم القيد ومكان الاقتراع.

«التواصل الحكومي»: تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق المقاهي الشعبية يضم نساء من ذوات الخبرة والاختصاص بهدف تمكين المرأة للبدء بالتنفيذ

قدم مركز التواصل الحكومي بيانات مفصلة لمشروع تطوير المقاهي الشعبية، موضحا انه تم تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق المقاهي الشعبية للبدء بالإجراءات التنفيذية للتطوير، ويضم نساء من ذوات الخبرة والاختصاص بهدف تمكين المرأة.

وفيما يلي بيان المركز:

وفيما يلي بيان مجلس الوزراء

توفير فرص عمل مؤقتة للطلبة خلال الصيف والمساهمة في تجميل الأماكن العامة

مجلس الوزراء: دعم جهود جميع الجهات الحكومية لتأهيل الشباب

الترشيح الفوري للتوظيف لخريجي الجامعات المتميزة وحصر الابتعاث عليها واستمرار منح الإجازات الدراسية للراغبين في الجامعات المعتمدة



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. خالد الفاضل بما يلي:



استعرض مجلس الوزراء آخر الترتيبات والاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 والتي ستجرى اليوم وذلك لتمكين الناخبين والناخبات من اختيار مرشحيهم بسهولة ويسر لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر وسط أجواء من الحرية والديموقراطية.



من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع الحريق الذي اندلع في مردم الإطارات في منطقة السالمي بقيادة قوة الإطفاء العام وبمشاركة كل من (الجيش الكويتي - الحرس الوطني - الهيئة العامة للبيئة - بلدية الكويت) وعبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجهات التي شاركت في عملية إطفاء الحريق.



وقد شدد مجلس الوزراء على ضرورة قيام فرق التحقيق التابعة لقوة الإطفاء العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم تكراره مستقبلا.



وضمن اهتمام الحكومة بالتحصيل العلمي المتميز، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. خالد الفاضل وعدد من قياديي ديوان الخدمة المدنية بشأن برنامج الترشيح الفوري لخريجي الجامعات المتميزة وبرنامج حصر الابتعاث على الجامعات المتميزة، بينما يستمر منح الإجازات الدراسية لمن يرغب في الدراسة بالجامعات المعتمدة وفق الشروط التي تضعها الجهات.



ومن منطلق اهتمام الحكومة بالشباب وما يقدمه من مشاريع جديدة، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وقياديي الهيئة العامة للشباب بشأن مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال ومشروع الرسومات الجدارية (جرافيتي) لتجميل الأماكن العامة وبرنامج توفير فرص عمل للطلبة الكويتيين خلال فترة الصيف.



وأكد مجلس الوزراء على دعمه لجهود كل الجهات الحكومية لتأهيل الشباب الكويتي وصقل مواهبهم لتحقيق الإنجازات والإبداعات.



ثم اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن استراتيجية الصحة الرقمية المتضمن التصور المرئي للبيئة الرقمية للقطاع الصحي والتي تتكون من ستة مكونات رئيسية هي (منصة تبادل المعلومات الصحية- أنظمة مقدمي الخدمات الصحية- منصات وزارة الصحة المؤسسية- منصة الممارسين التفاعلية- منصة المستفيدين التفاعلية- منصة التكامل والتبادل الحكومي للبيانات).



كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية بغية دمج الحضارة بالتراث ومواكبة التطور ورؤية كويت 2035 من أجل تحقيق أهداف المشروع وهي (الحفاظ على الطابع التراثي - دعم المشاريع الصغيرة - مكان لتجمع العائلة - خدمة شريحة كبار السن - تبني أفكار الشباب المبدع - القيام بأنشطة ذات طابع ثقافي).



وزير العدل: استعداد وجاهزية الوزارة لتسهيل إجراءات الانتخابات



أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام جاهزية واستعداد وزارة العدل لتنظيم سير إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وقال الوزير الرطام لـ (كونا)، إن وزارة العدل قامت بإعداد وتجهيز 123 مدرسة كمقار للجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية، إلى جانب تجهيز اللجان الخاصة للخدمات الإدارية والتنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية.



وأشار إلى عقد الاجتماعات التنويرية والدورات للمنظمين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية الانتخاب ضمانا لحسن سيرها، مبينا أن عدد المقيدين في جميع الدوائر الانتخابية الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 793.646 ناخبا وناخبة موزعين على 759 لجنة انتخابية. وأوضح د. الرطام أن «اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على الانتخابات قامت بالاستعانة بعدد من الخبراء الحسابيين من الإدارة العامة للخبراء، وذلك لمعاونة رؤساء اللجان الرئيسية والأصلية في حصر أعداد الناخبين ومطابقتهم في كشف الناخبين مما يساعد في سرعة عملية فرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج المرشحين».



أعضاء مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية



وافق مجلس الوزراء علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية.



وسيكون مجلس الإدارة كالتالي:



عبدالعزيز سعود السبيعي رئيسا، وم.دينا فؤاد العلي نائبا للرئيس، وعبدالله نايف المطيري أمينا للصندوق، وفاطمة ناصر الأمير أمين السر، وعضوية كل من: هيا المقرون، ومنال عبدالعزيز الماجد، وم.جاسم فهد النشمي.