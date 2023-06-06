بداح العنزي



رفضت لجنة الجهراء في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله العنزي طلب تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين.



وقال العنزي انه تمت احالة اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن تخصيص أرض لزراعة نخيل التمر شمال البلاد الى الجهاز التنفيذي لتحديث الموقع المقترح وتقديم الرأي الفني والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وأضاف العنزي ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها طلب إلغاء قرار المجلس البلدي لعدم الحاجة لإنشاء مطار في المنطقة الشمالية، كما وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة وقنوات مالية مكشوفة ووصلات تحت سطح الأرض وساتر ترابي ومسارات صرف مياه الأمطار وذلك لتجميع وتصريف مياه الامطار حول منطقة العبدلي الإسكانية.



وتابع: أعادت اللجنة طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة موقع مسجد ابن تيمية بمنطقة الصليبية قطعة 1 الى الجهاز التنفيذي، كما اعادت الى الجهاز الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الازدحام المروري في مدينة سعد العبدالله وذلك لتحديث الرد.



وبين أن اللجنة اعادت الى الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن تخصيص أرض لغرض إنشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن وذلك لمخاطبة الجهات المعنية، مشيرا إلى ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتصريف مياه الأمطار حول منطقة تطوير السالمي الإسكانية.



وذكر ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص احواض تجميع مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت الأرض وسواتر ترابية ومسارات لتجميع وتصريف مياة الامطار حول منطقة النعايم والنعايم الصناعية، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات مائية تحت سطح الأرض ومسار أمطار وذلك لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة أم نقا الإسكانية.



وأحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب وزارة الاشغال بشأن الممارسة المتعلقة بأعمال الصيانة الجذرية في طرق المحافظة كما أحالت طلب وزارة الأشغال بشأن الممارسة المتعلقة بأعمال الصيانة للطرق السريعة والجسور وشبكات الصرف الصحي والخدمات المرتبطة بالمنطقة الشمالية.