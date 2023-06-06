كشف مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس عن رصد أجهزة البلدية 1160 منزلا لسكن العزاب في المناطق السكنية.



وقال م.الدبوس خلال جولة لرصد سكن عزاب في منطقة خيطان أمس بالتعاون مع وزارة الكهرباء والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية أن الحملة ستمتد 6 شهور للانتهاء من المنازل المرصودة علاوة على معالجة أي شكاوى جديدة.



وأضاف ان هناك توجيهات حاسمة من وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بالقضاء على ظاهرة العزاب في السكن الخاص، موضحا أن اللجنة المشكلة من الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الكهرباء والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية، متواجدة من سنوات لكنها تقوم الآن بتنشيط عملها نظرا لتفاقم الظاهرة.



وأكد أنه تم قطع التيار الكهربائي وإزالة المخالفات وتحرير محاضر في خيطان خلال الحملة، موضحا أن أجهزة البلدية والجهات المشاركة اخذت الاتجاه الصحيح نحو الحد من انتشار ظاهرة العزاب.



وذكر أن الجهود لا تعنى بالبلدية فقط وإنما تشمل الجهات الحكومية المتكاتفة، قائلا «أبواب البلدية مفتوحة لتلقي الشكاوى فضلا عن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي»، منوها إلى ان مسؤولية المواطنين إفادتنا بالبلاغ الصحيح عند تقديم أي شكوى.