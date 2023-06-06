بشرى شعبان



شهدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ندب وتدوير عدد من الوظائف الإشرافية، حيث اعتمدت مدير عام الهيئة د.بيبي العميري ندب كل من مريم ناصر العجمي إلى وظيفة رئيس قسم المطابقات والمعاير، وندب د.خليفة أحمد خليفة الى رئيس قسم العيادات الطبية.



كما اعتمدت تدوير كل من هديل الخضر من مدير إدارة الخدمات الطبية والنفسية إلى إدارة مدير إدارة الخدمات الطبية، ونقل وفاء المحنا من مدير إدارة التخطيط والبحوث إلى مدير إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، ونقل أفنان الحسيني من مدير إدارة مكتب مدير عام الهيئة إلى مدير إدارة التخطيط والبحوث، وعلي الشرجي من رئيس قسم المخازن إلى رئيس قسم التنسيق المالي، ونقل مها المسباح من رئيس قسم البرامج والأنشطة إلى رئيس قسم خدمة النزيل، وشاهر ادويش من مراقب تطوير الإداري والتدريب إلى مراقب الشؤون الإدارية،



ونقل صلال العتيبي من مراقب الشؤون الادارية إلى مراقب التطوير الاداري والتدريب، وصالح الغضوري من مراقب متابعة الخدمات والأجهزة التعويضية إلى مراقب الخدمات السجلات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى نقل حسين العجمي من مراقب توريد والمخازن بالمالية إلى مراقب متابعة والخدمات والأجهزة التعويضية.