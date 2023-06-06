أعلن البنك الأهلي الكويتي مشاركته في المعرض الوظيفي السنوي الرابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة «PADA» تحت شعار «شركاء لتوظيفهم» بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص العمل لهم في القطاع المصرفي، والمساهمة بزيادة اندماجهم في المجتمع، كما حرص على التواصل مع الباحثين عن عمل، وناقش فريق الموارد البشرية في البنك الفرص المتاحة، كما استعرض مع الحضور مراحل التوظيف في البنك.



وبهذه المناسبة، سلطت مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي أفراح الأربش الضوء على التزام البنك المتواصل بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، قائلة «نؤمن بضرورة توفير فرص متساوية بين جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، ومن هنا تتماشى مشاركتنا في المعرض مع التزامنا بزيادة التنوع والشمول في مكان العمل».



وأضافت الأربش، أن المعرض شكل منصة لذوي الإعاقة لاستكشاف الفرص الوظيفية، والتعرف على الشركات والقطاعات المختلفة، والتفاعل مع أصحاب العمل المحتملين، وهدف إلى رفع مستوى الوعي حول قدراتهم وتبديد الصور النمطية حول إمكانياتهم، وتشجيع الجميع للتعرف على مهاراتهم والمساهمة في دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مشاركة البنك في الحدث تعكس التزامه بتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لذوي الاحتياجات الخاصة، ولافتة إلى أنه يهدف الى توفير فرص أكثر إنصافا وعدالة وفرص وظيفية متكاملة أمام جميع الأفراد، في إطار حرصه على المساهمة في بناء مستقبل الكويت.



وشددت على أن البنك الأهلي الكويتي يضع جميع إمكانياته لدعم أهداف الهيئة العامة لذوي الإعاقة، مبينة أن المشاركة في المعرض تشكل شهادة على تفانيه والتزامه المستمرين بدعم هذه الفئة وكسر الحواجز بين أفراد المجتمع الكويتي.



ومنذ تأسيسه عام 1967، واصل البنك الأهلي الكويتي تطوره وارتقى ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة.