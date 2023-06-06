محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص



‏تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 وافدين وشخص من غير محددي الجنسية في اربع ضبطيات منفصلة بعدة مناطق، حيث عثر بحوزتهم على نحو (6) كيلو من مادتي الشبو والهيروين ومبالغ مالية نقدية( حصيلة بيع).



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، ان الضبطية تأتي في اطار حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، على تكثيف التواجد الأمني وضبط المخالفين والخارجين عن القانون والتصدي لكل عمليات الترويج للمواد المخدرة وضبط مروجيها والمتاجرين بها حماية للمجتمع.