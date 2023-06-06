أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر هلال الساير أهمية بذل المزيد من التعاون العربي المشترك في مجال العمل الإنساني وتوحيــد الجهـــود والتنسيق بين مختلــف المنظمـــات العربيـــة والدولية.



جاء ذلك في اتصال هاتفي للساير مع «كونا» على هامش اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الـ47 في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف الساير أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع في الدول التي تشهد أزمات إنسانية وتأكيد ضرورة العمل على توفير المساعدات العاجلة والإغاثية لهم من خلال الشركاء في العمل الإنساني.



وذكر أنه تم استعراض تقارير كل من مراقبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إضافة إلى تقرير اللجنة الإسلامية للهلال الدولي للأوضاع الإنسانية التي تشهدها المنطقة.



وأشار إلى ان الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية في فلسطين والصومال وسورية واليمن وليبيا وجزر القمر والسودان، لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود وتبادل الأفكار والحلول الإنسانية التي تهم العالم العربي بصفة خاصة. وأعرب عن أمله في أن تتكلل اجتماعات المنظمة بالنجاح وأن تسهم القرارات الناتجة من هذه الاجتماعات في تعزيز العمل العربي المشترك وأن تتضافر الجهود لخدمة العمل الإنساني.



من جانب آخر، منحت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر مدير إدارة الشباب والمتطوعين والشؤون القانونية في جمعية الهلال الأحمر د.مساعد العنزي وسام «أبوبكر الصديق» تقديرا لجهوده في العمل التطوعي والإنساني.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد الزيد في اتصال هاتفي مع «كونا» على هامش اجتماع الدورة الـ 47 للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر التي تعقد في الدوحة ان تكريم العنزي من قبل المنظمة العربية ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوة الخاطر يعكس التقدير لجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي الكبيرة في العمل الإنساني.



وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا التكريم والإنجاز الذي تحقق طيلة المسيرة الطويلة للعنزي في العمل الإنساني والخيري والتطوعي، متوجها بالشكر والتقدير إلى المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على هذا التكريم.



وذكر أن اختيار المنظمة العربية للعنزي ضمن الشخصيات التي يقدم لها وسام «أبوبكر الصديق» كأعلى وسام في هذا الحقل يؤكد تقدير المنظمة للهلال الأحمر الكويتي.



وأوضح أن التكريم هو استحقاق لجهود الكويت في مجال العمل الإنساني والمبادرات الإنسانية وما بذلته من تعزيز للعمل الإنساني ودورها في العطاء الذي تواصل عليه أبناء الجمعية إلى الآن، مؤكدا ان الهلال الأحمر الكويتي قدم ومازال يقدم العديد من البرامج والأنشطة التي يشهد لها الجميع.