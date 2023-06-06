محمد الدشيش



تزامناً مع بداية فصل الصيف، قام مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل أول من أمس بافتتاح النادي الصيفي في منطقة القرين تحت شعار «السعادة»، بحضور الفنان المحبوب محمد الحملي، وتضمن الحفل جلسة حوارية مع الأطفال وعروضا ترفيهية، وورشة لتنسيق الورود. وخلال حفل الافتتاح، قال الفنان الحملي: يشرفني أن أتواجد بينكم لافتتاح النادي الصيفي والذي يضم الجنسين من البراعم ويسهم في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم بعد إغلاق شبه تام للأندية الصيفية الحكومية خلال السنوات الأخيرة، لافتا الى أن الفنان يجب أن يكون قريبا من المجتمع، مشيرا الى الفن رسالة راقية.



وأدار الحملي جلسة حوارية مع الأطفال وناقشهم في العديد من الموضوعات، وفي النهاية قام بدعوة الأطفال والطاقم الفني لمركز «أسباير زون» لحضور عمله الفني المقبل.



بدورها، أكدت رئيسة مركز «أسباير زون» التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح افتتاح النادي الصيفي تحت شعار «السعادة»، موضحة أن الحفل اشتمل على ورشة لتنسيق الورود بحضور الفنان المحبوب محمد الحملي الذي اجتمع مع الأطفال في جلسة حوارية ودية صاحبتها عروض ترفيهية للأطفال. وذكرت الرويح أن برنامج عمل النادي يشمل تعليم وتدريب البراعم على الاستثمار وكيفية إدارة الأمور المالية في المستقبل والاعتماد على النفس، لافتة الى أن الدروس خفيفة ومبسطة للأطفال، ولا يوجد بها أي تعقيد لكي تصل إلى أذهانهم بسهولة.