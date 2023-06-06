يصادف اليوم الثلاثاء ذكرى تأسيس الحرس الوطني ليكمل 56 عاما من العطاء المتميز طوال مسيرته في الدفاع عن الوطن وحماية المنشآت الحيوية وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى كونه داعما قويا لمؤسسات المجتمع المدني. وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إنه في تاريخ 6/6 لعام 1967 أصدر المغفور له بإذن الله الأمير الشيخ صباح السالم الصباح - طيب الله ثراه - المرسوم بقانون (رقم 2 لسنة 1967) الذي يقضي بإنشاء الحرس الوطني كهيئة مستقلة عن القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وتتبع مجلس الدفاع الأعلى، وعهد إلى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت سمو الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، تنفيذ المرسوم الأميري.



وأوضح أنه في اليوم نفسه صدر مرسوم أميري آخر بتولي سمو الشيخ سالم العلي منصب رئيس الحرس الوطني فحمل سموه على عاتقه منذ تلك اللحظة مسؤولية بناء هذا الصرح العسكري الكبير وأضاف البيان ان سمو الشيخ سالم العلي استطاع طوال مسيرة كفاح وطني شاقة ومرهقة وفي ظل مصاعب وتحديات هائلة أن يبلغ بالحرس الوطني تلك المكانة المتميزة بين مؤسسات الدفاع والأمن في الكويت. وذكر أن سموه واصل هذه المسيرة التي سانده فيها كل من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، عندما تولوا منصب نائب رئيس الحرس الوطني. وأكد أن «رجال الحرس الوطني يستذكرون في هذه المناسبة الغالية بكل الفخر والاعتزاز ما قدمه إخوانهم ممن سبقوهم في خدمة الوطن من تضحيات خاصة أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم، حيث قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للكويت وأهلها وقيادتها».